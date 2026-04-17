Avioneta Fumigadora se Desploma en Mocorito, Sinaloa: ¿Qué Pasó con el Piloto?

Una avioneta fumigadora cayó este viernes en la comunidad de Potrero de los Sánchez, en el municipio de Mocorito, Sinaloa. El piloto sobrevivió al accidente, aunque con lesiones, y fue trasladado para recibir valoración médica.

Así ocurrió el accidente

Bomberos de la subestación Pericos recibieron el reporte del desplome y se trasladaron al lugar. A su llegada, los elementos aseguraron el área y ejecutaron maniobras para prevenir riesgos adicionales, según informó la corporación a través de sus redes sociales.

Las fotografías difundidas por Bomberos Mocorito muestran la aeronave siniestrada entre cultivos, con daños visibles en el fuselaje y las alas.

El piloto resultó lesionado

El conductor de la aeronave presentó lesiones tras el impacto. Personal de Cruz Roja lo atendió en el lugar y lo trasladó para su valoración médica.

Hasta la publicación de esta nota, las autoridades no habían precisado su estado de salud ni informado sobre las causas del desplome.

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CT