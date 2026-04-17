Avioneta Fumigadora se Desploma en Mocorito, Sinaloa: ¿Qué Pasó con el Piloto?
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Una avioneta fumigadora se desplomó en Potrero de los Sánchez, Mocorito; el piloto resultó lesionado y fue trasladado por Cruz Roja
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Una avioneta fumigadora cayó este viernes en la comunidad de Potrero de los Sánchez, en el municipio de Mocorito, Sinaloa. El piloto sobrevivió al accidente, aunque con lesiones, y fue trasladado para recibir valoración médica.
Así ocurrió el accidente
Bomberos de la subestación Pericos recibieron el reporte del desplome y se trasladaron al lugar. A su llegada, los elementos aseguraron el área y ejecutaron maniobras para prevenir riesgos adicionales, según informó la corporación a través de sus redes sociales.
Las fotografías difundidas por Bomberos Mocorito muestran la aeronave siniestrada entre cultivos, con daños visibles en el fuselaje y las alas.
El piloto resultó lesionado
El conductor de la aeronave presentó lesiones tras el impacto. Personal de Cruz Roja lo atendió en el lugar y lo trasladó para su valoración médica.
Hasta la publicación de esta nota, las autoridades no habían precisado su estado de salud ni informado sobre las causas del desplome.
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CT