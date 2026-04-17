Trump Anuncia que Irán Ya Abrió el Estrecho de Ormuz y Baja el Precio del Petróleo

El presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, dio a conocer que el Gobierno de Irán ya anunció que el estrecho de Ormuz “está totalmente abierto y listo para el paso libre”, con lo cual empezaron a retroceder los precios del petróleo.

En su red Truth Social, el mandatario republicano reaccionó al anuncio y escribió “¡Gracias!” en una primera publicación.

Bloqueo naval seguirá

En otro mensaje en su red social, Trump añadió que el bloqueo naval seguirá en vigor, solo hasta que la transacción con Irán se complete al 100% y previó que este proceso sea muy rápido.

“El estrecho de Ormuz está completamente abierto y listo para el comercio y el tránsito libre, pero el bloqueo naval se mantendrá en pleno vigor y efecto en lo que respecta a Irán, únicamente hasta que nuestra transacción con Irán se complete al 100%. Este proceso debería ser muy rápido, ya que la mayoría de los puntos ya están negociados”, explicó.

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Bajan precios del petróleo

Cabe señalar que los precios del petróleo comenzaron a retroceder marcadamente este viernes después del anuncio de Irán sobre la apertura completa del estrecho de Ormuz durante el resto de la tregua con Estados Unidos.

A las 13:10 horas GMT, el precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en junio, perdía un 10.42% hasta los 89.03 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en mayo, caía un 11.11% hasta los 84.17 dólares.

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Con información de N+ y AFP

spb