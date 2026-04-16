EUA Dice a Irán: “Los Estamos Vigilando y Listos para Actuar contra su Industria Energética"

Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos de América (EUA), dio una conferencia de prensa hoy, en la cual mandó un mensaje a los dirigentes de Irán: “los estamos vigilando”.

La más reciente guerra en Medio Oriente ha cumplido 48 días, luego de que el 28 de febrero 2026 Estados Unidos e Israel atacaron Irán.

Actualmente, está activa una tregua, pese a señalamientos de Irán sobre violaciones del cese al fuego.

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Estados Unidos manda mensaje a dirigentes de Irán

Hegseth, en su mensaje a medios de comunicación, aseguró que los líderes de Irán están bajo vigilancia de Estados Unidos y dijo que “estamos listos para actuar contra su industria energética”.

“Empezaremos con un mensaje dirigido a los mandos militares de Irán, a sus líderes, que sabemos que están escondidos, y a los mandos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica: los estamos vigilando”, dijo Hegseth.

Además, señaló que “nuestras capacidades no son las mismas, las de nuestro ejército y las suyas; recuerden que esta no es una batalla justa. Y sabemos qué recursos militares están moviendo y adónde los están trasladando”.

Por otra parte, resaltó que el Ejército de Estados Unidos se hace más fuerte, mientras las fuerzas iraníes “están desenterrando sus lanzadores y misiles restantes, sin capacidad para reemplazarlos; no tienen industria de defensa, ni capacidad para reponer sus capacidades ofensivas o defensivas. Solo tienen lo que tienen, ustedes lo saben y nosotros también”.

Hegseth enfatizó en que la capacidad militar de Irán no puede reconstruirse, “mientras que nosotros sí podemos. Nos estamos rearmando con más potencia que nunca y con mejor inteligencia; lo que es aún más importante, con mejor inteligencia que nunca, y ustedes se exponen con sus movimientos ante nuestra mirada vigilante”.

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Ejército espera orden de Trump para atacar

Sobre una posible orden del Presidente Donald Trump, Hegseth dijo que “estamos listos para actuar contra su infraestructura crítica, contra su generación de energía restante y contra su industria energética”.

El secretario de Defensa reconoció que “preferiríamos no tener que hacerlo, pero estamos listos para actuar a la orden de nuestro presidente con solo pulsar un botón”.

Por su parte, Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, destacó la tregua pactada entre Estados Unidos e Irán la semana pasada, pero señaló que el alto al fuego fue gracias a un “esfuerzo sin precedentes de las fuerzas conjuntas estadounidenses durante la Operación Furia Épica”.

“Tal y como ha dicho el secretario (Hegseth), me gustaría destacar que, durante esta pausa, las fuerzas conjuntas de los Estados Unidos siguen preparadas y listas para reanudar las operaciones de combate en cualquier momento”, finalizó.

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