Donald Trump Anuncia Conversaciones entre Líderes de Israel y Líbano.

Los líderes de Israel y Líbano hablarán este jueves 16 de abril, afirmó el presidente estadounidense Donald Trump, un día después de las primeras conversaciones directas entre ambos países.

"Intentando crear un poco de espacio para respirar entre Israel y el Líbano. Hace mucho tiempo que los dos líderes no hablan, unos 34 años. Será mañana. ¡Genial!", anunció Trump en su red Truth Social.

Líbano se vio arrastrada a la guerra de Medio Oriente el 2 de marzo, cuando el movimiento proiraní Hezbolá atacó a Israel.

Desde entonces, los ataques israelíes han matado a más de 2 mil personas y desplazado a más de un millón en Líbano, pese a los llamados internacionales a un alto al fuego.

Al anunciar las conversaciones del jueves, Trump no identificó a los líderes que participarían en el diálogo.

Un alto cargo estadounidense dijo previamente que su país "quiere ver una paz duradera pero no exige un alto al fuego", y "las negociaciones entre Estados Unidos e Irán no están condicionadas al diálogo de paz entre Israel y Líbano".

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, citó el miércoles dos objetivos en sus conversaciones con Líbano: "Primero, el desmantelamiento de Hezbolá; segundo, una paz sustentable (...) alcanzada por la fuerza".

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Con información de AFP

ASJ