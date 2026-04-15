Secuestran al Director de Agua Potable de Malinalco, Rogelio Poblete, Confirma Fiscalía Edomex

El director del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable de Malinalco, Estado de México, Rogelio Poblete, fue privado de la libertad este día por un grupo armado. De acuerdo con los primeros reportes, el funcionario viajaba en una camioneta cuando se dirigía a su oficina y un grupo de sujetos armados lo interceptó, lo bajó de la unidad y se lo llevó.

Rogelio Poblete Zamora es director del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable de Malinalco.

La fiscalía del Estado de México confirmó el hecho, sin que hasta el momento se hayan dado más detalles.

Ataques contra funcionarios de agua municipales

Apenas el 26 de marzo, el director de la Junta de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Irapuato, Guanajuato, Roberto Castañeda, fue asesinado en un ataque armado.

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En 2022, el exdirector de Finanzas de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama), Guillermo Adolfo Galeana fue secuestrado, y logró escapar de sus captores quienes fueron detenidos.

En 2019, el director del Organismo Público Descentralizado para la prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado, y Saneamiento (Opdapas) de Zinacantepec, Edomex, Jesús Reyes Consuelo, sufrió un intento de secuestro.

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