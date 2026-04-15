Mueren 3 Presuntos Narcotraficantes en el Quinto Ataque de EUA a una Embarcación Esta Semana

El Comando Sur de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos llevó a cabo un ataque contra una embarcación operada por presuntos narcotraficantes en el Pacífico Oriental. Se trata del quinto ataque de este tipo reportado en menos de una semana.

En el video difundido se aprecia un barco que es atacado mientras circula con un presunto cargamento de drogas. Según señaló el Comando Sur, la embarcación navegaba “por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico”. En la operación fallecieron 3 presuntos narcotraficantes.

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