EUA Ataca Otra Embarcación en el Pacífico; 3 Presuntos "Narcoterroristas" Murieron
N+
Las autoridades estadounidenses informaron que atacaron una embarcación vinculada con el narcotráfico en el Pacífico, por lo que hay tres personas muertas
COMPARTE:
Las autoridades estadounidenses informaron los detalles del nuevo ataque a una narco embarcación en el Pacífico oriental; derivado de estas acciones, tres personas murieron; esto sabemos.
De acuerdo con el Comando Sur de los Estados Unidos (Southcom), el ataque a la embarcación ocurrió este viernes 20 de febrero, bajo la dirección del general Francis L. Donovan.
Noticia relacionada: Trump Firma Arancel Global del 10% para Todos los Países desde la Oficina Oval
La Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas, informó
Asimismo, indicó que el equipo de inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en esta zona del Pacífico Oriental.
(La embarcación) Participaba en operaciones de narcotráfico, aseguraron autoridades
¿Quienes son las tres personas que murieron en el ataque?
También el Southcom dio a conocer que luego de este ataque tres personas que iban en la embarcación murieron, las cuales fueron identificadas como presuntos narcoterroristas.
Tres narcoterroristas hombres murieron durante esta acción.
Finalmente, el comando perteneciente al Departamento de Defensa de los Estados Unidos y que se encarga de supervisar las operaciones militares en Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, indicó que no se reportan bajas o heridos en sus filas.
Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido.
On Feb. 20, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/PzWQFfNgHm— U.S. Southern Command (@Southcom) February 21, 2026
Historias recomendadas:
- Alertan por Agresor Sexual cerca de Metro Constitución de 1917 en Iztapalapa; Así Elige Víctimas
- Melany Gissel: Despiden a Alumna del Colegio de Bachilleres que Murió en Balacera en Acapulco
EPP