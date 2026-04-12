EUA Reporta 5 Presuntos Narcotraficantes Muertos Tras Ataques a Lanchas en el Pacífico

Dos ataques realizados en el océano Pacífico en el marco de la operación “Lanza del Sur” dejaron un saldo de cinco personas fallecidas y una más desaparecida, de acuerdo con información difundida por el Comando Sur de Estados Unidos (Southcom).

El organismo, encargado de supervisar las actividades militares de Estados Unidos en América Latina y el Caribe, informó a través de su cuenta oficial en la red social X sobre los resultados de estos operativos, los cuales forman parte de una estrategia iniciada en agosto de 2025, tras la llegada del presidente Donald Trump al poder en enero de ese mismo año.

Según el reporte, fuerzas militares estadounidenses ejecutaron dos ataques contra lanchas rápidas presuntamente vinculadas con el narcotráfico. Como resultado de estas acciones, cinco personas fueron abatidas, lo que incrementa el número de víctimas relacionadas con esta operación en la región.

En la publicación oficial, el Southcom difundió un video en el que se observan dos embarcaciones completamente destruidas tras ser impactadas por misiles. De acuerdo con la institución, dichas lanchas eran utilizadas para el transporte de sustancias ilícitas a través de rutas marítimas del Pacífico Oriental.

El comunicado detalla que las acciones se llevaron a cabo el pasado 11 de abril por orden del comandante del Southcom, el general Francis L. Donovan. En el mensaje se señala que la operación buscó aplicar “fricción sistémica total” contra los cárteles, considerados como organizaciones terroristas designadas.

Asimismo, la inteligencia militar confirmó que las embarcaciones intervenidas transitaban por corredores conocidos de narcotráfico y estaban directamente involucradas en estas actividades ilícitas. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles adicionales sobre la identidad de las víctimas ni del desaparecido.

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