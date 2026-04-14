EUA Ataca Otra Supuesta "Narcolancha" en el Pacífico Oriental y Mata a 4 "Narcoterroristas"

El Comando Sur de Estados Unidos, informó hoy que, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas.

Indicó que el ataque ocurrió mientras la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico.

"Cuatro narcoterroristas varones murieron durante la operación. Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido".

Noticia relacionada: ¿En Qué Consiste la Enmienda 25 que Quieren Activar para Remover a Trump?

Se trata del cuarto ataque en 3 días

Estos ataques forman parte de la operación "Lanza del Sur", que Estados Unidos inició en septiembre pasado.

Cuatro ataques en 3 días. Apenas ayer, el Comando Sur informó que llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque, en esta operación dos "narcoterroristas" fueron abatidos.

En tanto, el domingo 12 de abril, el Comando también señaló que un día antes, el 11 de abril, por orden del general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo dos ataques cinéticos letales contra dos embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas.

En el primer ataque, dos narcoterroristas fueron abatidos, mientras que uno más sobrevivió. En tanto, la Guardia Costera de EUA activo el sistema de Búsqueda y Rescate para el sobreviviente.

dos narcoterroristas fueron abatidos, mientras que uno más sobrevivió. En tanto, la Guardia Costera de EUA activo el sistema de Búsqueda y Rescate para el sobreviviente. Y en el segundo ataque, tres narcoterroristas fueron abatidos.

Historias recomendadas:



