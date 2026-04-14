Sepultan a Henry en Chalco: Despiden al Bebé de 2 Años tras Ataque a Tienda 3B en el Edomex

Después de 50 días de luchar por su vida, Henry, fue despedido hoy, martes 14 abril 2026, por sus padres y familiares tras el ataque que sufrió la tienda en la que se encontraba comprando una gelatina con su papá en febrero pasado .

Henry murió el domingo luego de luchar por su vida en un hospital ubicado en la CDMX.

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¿Qué pasó con Henry?

El pasado 22 de febrero, durante el operativo de captura de Nemesio Oseguera, El Mencho, en Jalisco, dos hombres a bordo de una motocicleta irrumpieron en una tienda 3B en Chalco, Edomex, y rociaron gasolina en el lugar donde se encontraba el menor con su padre comprando una gelatina.

Hay cuatro personas detenidas por el ataque.

Tras su muerte, la Fiscalía del Edomex informó que pedirá al juez que se reorganicen los cargos para imputar las responsabilidades por la agresión que dejó una víctima mortal. Se prevé que las acusaciones ya no sean por tentativa de homicidio, sino por homicidio.

Hoy sepultan a Henry en Edomex

Este día, Henry fue despedido por sus padres y familiares. Con música de mariachi, el menor de 2 años, fue velado en el patio de su casa, en donde había juguetes como un carrito rojo y un triciclo.

VIDEO: Con mariachi despiden a Henry en Chalco, Edomex.

Después se prevé que el cortejo fúnebre salga con rumbo al panteón municipal de Valle de Chalco.

VIDEO: Último Adiós a Henry: Despiden con Mariachi al Niño que Murió por Incendio en Tienda de Valle de Chalco

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