Estados Unidos Encabeza Reunión para Resolver Conflicto Entre Israel y Líbano

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, encabezó hoy, 14 de abril de 2026, una reunión con representantes de Israel y Líbano, en busca de una solución al conflicto entre ambos países, que inició luego de la guerra con Irán.

En la reunión de este martes también participaron Yechiel Leiter, embajador de Isarel en Estados Unidos; Nada Hamadeh Moawad, embajadora de Líbano en Estados Unidos; Mike Waltz, embajador de Estados Unidos ante la Organización de Naciones Unidas (ONU); y Michel Issa, embajador de Estados Unidos en Líbano.

El secretario Marco Rubio dijo, al inicio del encuentro, que estas primeras conversaciones entre ambos países con una “oportunidad histórica” y que no solo se trata de abordar un posible alto el fuego, sino "una solución permanente a 20 o 30 años de influencia de Hezbolá” en la región, de la que han sido víctimas tanto israelíes como libaneses.

Rubio afirmó que "todas las complejidades de este asunto no se van a resolver en las próximas seis horas, pero podemos empezar a avanzar y crear el marco en el que algo pueda suceder, algo muy positivo".

Noticia relacionada: Dios No Está con los Malvados, Prepotentes y Soberbios: Papa León XIV Luego de Críticas de Trump

Información en desarrollo…

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

​​​​​Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT