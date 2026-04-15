Trump Comparte Audio de Armada de EUA para Disuadir a Buques que Intenten Burlar Bloqueo a Irán

Donald Trump compartió el audio que usa la Armada de los Estados Unidos para disuadir a los buques que intenten burlar el bloqueo a Irán en el golfo Pérsico. “Usaremos la fuerza”, advierte el mensaje publicado por el Comando Central del Pentágono estadounidense.

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Armada de Estados Unidos amenaza con usar la fuerza contra barcos que burlen bloqueo a Irán

En el mensaje transmitido a los barcos que se dirigen o salen desde Irán, la Armada señala: “Estados Unidos ha anunciado el bloqueo legal de los puertos iraníes en áreas costeras. Esta es una acción legal”.

Y añade: “Se recomienda a todas las embarcaciones regresar inmediatamente a puerto si estaban zarpando y detener el tránsito hacia Irán si era su próximo puerto. No intenten burlar el bloqueo”.

El audio, que compartió Donald Trump en la red social Truth Social, fue lanzado por el Comando Central del Departamento de Defensa y advierte que Estados Unidos habrá de retener cualquier barco que intente burlar el bloqueo. “Se usará la fuerza”, se oye al final del mensaje.

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¿Qué es el Comando Central del Pentágono y qué áreas controla?

El Comando Central es la sección del Pentágono responsable de las acciones militares estadounidenses en el área que va desde el cuerno de África hasta Asia central, lo que incluye a Pakistán y Afganistán. En esta región se comprende también al golfo Pérsico, así como a las naciones de Medio Oriente.

En total, el Comando Central es responsable de velar por los intereses militares estadounidenses en 27 países de la región. No obstante, desde que inició la operación Furia Épica, sus acciones e han concentrado en Irán, así como en la presencia alrededor del estrecho de Ormuz, que se ha convertido en un punto central de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, con consecuencias para todo el mundo.

En semanas recientes, antiguos simpatizantes republicanos del presidente han expresado preocupación por sus declaraciones sobre Irán. Algunos temen que el mandatario no esté en condiciones para ejercer el cargo. Te explicamos en este artículo si podrían usar la Vigésimoquinta Enmieda para retirar a Donald Trump de la presidencia estadounidense y quién quedaría en su lugar si esto ocurriera.

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