Donald Trump Afirma que China Acordó No Suministrar Armas a Irán

El presidente Donald Trump dijo que pidió a su homólogo de China, Xi Jinping, que no suministre armas a Irán y, en respuesta, el mandatario asiático negó apoyo militar a la República Islámica

Trump Pide a China que No Suministre Armas a Irán y Xi Niega Apoyo Militar al Régimen. Foto: Reuters.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que pidió al líder de China, Xi Jinping, que no suministrara armas a Irán, y afirmó que Xi acordó no apoyar militarmente a la República Islámica.

"Había escuchado que China estaba dando armas, quiero decir —se ve por todos lados— a Irán", dijo Trump en una entrevista con Maria Bartiromo en Fox Business.

 

Y le escribí una carta pidiéndole que no hiciera eso, y él me respondió con una carta diciendo que, básicamente, no lo está haciendo”, agregó.

 

Posteriormente, publicó lo mismo en su plataforma de Truth Social y añadió que el gigante asiático está contento de que se abra el Estrecho de Ormuz, paso clave para el 20% del crudo a nivel mundial.

 

"China está muy contenta de que esté abriendo permanentemente el Estrecho de Ormuz. Lo hago también por ellos, y por el mundo. Esta situación no volverá a repetirse. Han acordado no enviar armas a Irán", afirmó.

 

Los comentarios de Trump se produjeron antes de su viaje planeado a China el 14 y 15 de mayo para una cumbre con Xi, que fue pospuesta desde finales de marzo por Washington debido a la guerra contra Irán.

 

En su post en redes sociales, recordó esa visita y destacó que ambos trabajan de forma inteligente. Sin embargo, advirtió que, de ser necesario, Estados Unidos combatiría, en una aparente amenaza velada a China.

 

"El presidente Xi me dará un fuerte abrazo cuando llegue allí en unas semanas. ¡Estamos trabajando juntos de forma inteligente y muy eficaz! ¿Acaso no es mejor que pelear? PERO RECUERDEN, somos muy buenos peleando, si es necesario, ¡mucho mejores que nadie!", indicó.

 

Tensiones de EUA y China por Medio Oriente

 

El conflicto en Medio Oriente ha añadido otra fuente de tensión a la ya complicada relación entre Estados Unidos y China. China es un importante importador de petróleo iraní.

China acusó el martes a Estados Unidos de un comportamiento “peligroso e irresponsable” por su bloqueo de puertos iraníes, mientras Xi prometió que Pekín desempeñaría un “papel constructivo” para promover la paz en Medio Oriente.

 

A Trump se le preguntó en la entrevista sobre informes de que China habría realizado recientemente un gran ciberataque contra el FBI. No confirmó directamente el reporte, pero dijo: “Nosotros se lo hacemos a ellos. Ellos nos lo hacen a nosotros”.

 

“China es China”, afirmó.

 

Nunca es fácil, pero nos está yendo muy bien con China”.

 

Trump dijo que él es “la persona más dura” frente a China.

Con información de AFP

