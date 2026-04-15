Por Aumento en Precios las Personas Ahora Preguntan por Pieza y No por Kilo

Ante el aumento del precio de la canasta básica casi al doble de la inflación N+ recorrió los mercados donde la cifra se corea en los pasillos y los puestos que venden jitomate a 60 pesos, papa, que pasó de 22 a 32. Naranja que se encareció diez pesos en unas semanas.

Los comerciantes dicen que no veían algo así desde la pandemia y los compradores ya no preguntan el precio del kilo sino de las piezas.

Al respecto, Gabriel Jiménez, comerciante de verduras, indicó:

“Se nos disparó demasiado el precio. Lo que es aguacate, tomate, jitomate, papa. La papa, que nosotros compramos en la Central, estaba en un cálculo de 22 pesos, ahora está en 30, 32 pesos. A nosotros el producto se nos ha rezagado”

En un recorrido realizado en mercados, se pudo constatar en voz de los locatarios y consumidores que los precios de frutas como la naranja o las uvas y los precios de verduras como el jitomate, papa y calabaza, han aumentado, situación que, dicen, no se veía desde la pandemia.

Como lo refiere Darío Esquivel, comerciante de frutas y verduras:

“El jitomate anda en 60, hasta en 40 el más regular, hace un mes estaba en 30 pesos, están dejando de comprar, preguntan y dicen, ya no me alcanza y se van”

Anabel Pérez, comerciante de frutas, señaló:

“La naranja estaba en 16 pesos, ahora está en 25 el kilo, las manzanas son caras porque la mayoría es de importación”

Video: Inflación Provoca Que Compradores Ya No Pregunten por Precio del Kilo Sino por Piezas en Mercados

Petróleo

Debido al alza en los precios del petróleo, los combustibles aumentan y también productos de la canasta básica.

Por su parte José Luis Sánchez, comerciante de pollo, precisó:

“Yo la pechuga la tengo en 130 el kilo, y la pierna y muslo, 65 el kilo, consumes para lo que te alcanza”

Un comerciante de carne aseguró que aunque está un poco elevada, la gente no ha dejado de comprar:

“La carne se ha mantenido, pero sí está poquito elevada, el bistec está rondando de 230 a 260 el kilo, no han dejado de comprar, pero se llevan un poquito menos”

Las amas de casa deben ingeniárselas para que el gasto rinda, como Yesenia, quien asegura:

“Cambian un poquito los lugares donde compro porque busco más económico, yo alterno, un día verduras, un día carne”

Precio de la tortilla

Pese a que las autoridades federales descartaron aumentos en el precio de la tortilla, en algunas tortillerías de la capital acusan condiciones desiguales para competir.

Como lo señaló Georgina, propietaria de una tortillería en Ciudad de México: “Hay como mucha competencia, nadie respeta un precio y unos venden las tortillas muy baratas”

En estados de la República, como Yucatán, el precio por kilo alcanzó los 32 pesos.

En Chiapas, el precio varía entre 20 y 23 pesos, estado en donde los productores confirman un aumento.

Eliaquin Velasco Anzueto, presidente de Productores de la Masa y la Tortilla en Chiapas, explicó:

“Estamos subiéndole a la tortilla porque los insumos se nos vienen para arriba”

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Con información de Susana López Peña

LECQ