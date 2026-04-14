Ixtapamoto 2026 Termina en Trifulca y Disparos al Aire: Así Fue el Evento de Motos en Ixtapaluca

Se llevó a cabo el Ixtapamoto 2026 en Ixtapaluca, Estado de México, y dicho evento terminó en trifulca y balacera. Un momento que pretendía ser de convivencia acabó en caos luego de realizarse en la Ciudad Deportiva de la colonia Rosa de San Francisco.

Videos compartidos en redes sociales mostraron riñas, detonaciones de arma de fuego; así lo denunciaron asistentes y vecinos de dicha zona.

Reportan enfrentamientos

De acuerdo con testimonios de los asistentes, hubo enfrentamientos entre distintos grupos de personas, lo que generó momentos de tensión entre los presentes. Además, se reportó la presencia de armas de fuego, lo que elevó la preocupación por la seguridad en el lugar.

Así fue el momento en que dispararon al aire varias veces

También fue captado el momento en que un sujeto disparó al aire varias veces durante una riña, en el evento Ixtapamoto 2026, en Ixtapaluca. Las detonaciones provocaron pánico entre los asistentes, quienes comenzaron a dispersarse buscando refugio.

Organizadores del Ixtapamoto 2026 destacan detención

Sobre la balacera en el Ixtapamoto 2026, los organizadores del evento informaron que su equipo de seguridad, en coordinación con las autoridades, implementó un operativo que permitió detener al sujeto; se destacó que no hubo personas lesionadas.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI