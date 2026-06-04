¿Cómo Denunciar las Llamadas de Cobranza de Banco Intimidatorias o Persistentes 2026?

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reafirmó las reglas que obligan a las instituciones financieras a reportar ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) a los despachos de cobranza que utilizan para recuperar adeudos de clientes.

La decisión también contempla que los bancos informen cuando no trabajan con este tipo de empresas externas.

El criterio fue definido por el Pleno de la SCJN al resolver el Amparo en Revisión 323/2025 el pasado 15 de enero de 2026. Con ello, el máximo tribunal confirmó que las disposiciones relacionadas con el registro y supervisión de despachos de cobranza son constitucionales y que el incumplimiento puede derivar en sanciones administrativas.

Aunque la resolución no elimina de manera automática las llamadas constantes o las prácticas agresivas de cobranza, sí fortalece el marco legal para supervisar la actuación de quienes realizan estas gestiones en nombre de bancos y entidades financieras.

La medida busca que exista mayor control sobre los métodos utilizados para exigir pagos y sobre la responsabilidad de las instituciones que contratan estos servicios.

¿Cómo Denunciar las Llamadas de Cobranza Intimidatorias o Persistentes?

La CONDUSEF recordó que existe un mecanismo oficial para presentar quejas cuando los despachos realizan amenazas, llamadas excesivas, ofensas o intentan cobrar a familiares, amigos o terceros ajenos a la deuda.

La herramienta principal es el Registro de Despachos de Cobranza (REDECO), plataforma donde los usuarios pueden denunciar prácticas abusivas relacionadas con la recuperación de créditos. El trámite puede realizarse en línea y permite dar seguimiento a cada caso mediante un número de folio.

Para presentar una queja en el REDECO es necesario contar con algunos datos básicos, como el nombre del deudor, el número telefónico desde el cual se realizan las llamadas y el nombre del banco o institución financiera involucrada. En caso de ser cliente, también se recomienda tener a la mano un estado de cuenta reciente o el contrato relacionado con el crédito.

Otra opción es realizar el reporte vía telefónica ante el Centro de Atención de la CONDUSEF. Los usuarios pueden comunicarse al (55) 5448-7000 ext. 6271, (55) 5448-7076 y (55) 5340 0999. La dependencia señala que es importante llamar desde el número donde se reciben las llamadas de cobranza para facilitar el bloqueo o restricción correspondiente.

Si el problema continúa o se trata de una inconformidad más amplia contra la institución financiera, la CONDUSEF también pone a disposición el Portal de Queja Electrónica. En este sistema se deben registrar los datos personales y adjuntar documentos en formato PDF, como identificación oficial y un estado de cuenta con antigüedad no mayor a tres meses.