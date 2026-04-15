Papa León XIV Visita Camerún y Separatistas Anuncian Pausa en Combates.

El papa León XIV visita a la nación centroafricana de Camerún con un mensaje de paz para su región separatista y para sostener conversaciones con el presidente Paul Biya, el líder de 93 años cuyo control en el poder se extendió a un octavo mandato tras una elección muy cuestionada el año pasado. Los combatientes anunciaron una pausa de tres días ante el viaje del pontífice.

El Vaticano señala que la lucha contra la corrupción en este país rico en minerales y el uso adecuado del poder político serán temas centrales de la visita de León, que comienza este miércoles 15 de abril con su llegada a Yaundé, la capital. León llega a Camerún procedente de Argelia, primera escala de su gira por cuatro países de África.

El Vaticano ha dejado claro que la doctrina social católica desaprueba a los líderes autoritarios como los que León encontrará en este viaje, el primero al continente del primer papa estadounidense de la historia.

Biya es el mandatario más longevo del mundo y gobierna Camerún desde 1982.

León se reunirá con Biya al llegar al palacio presidencial en Yaundé. Después se dirigirá a autoridades del gobierno, representantes del servicio civil y diplomáticos, antes de visitar un orfanato administrado por una orden religiosa católica de monjas.

Las autoridades camerunesas hicieron un cambio de última hora en el programa, informó el Vaticano. Ahora será Biya, y no el primer ministro, quien dará un discurso antes de la intervención de León XIV ante autoridades gubernamentales, y el encuentro se realizará en el palacio presidencial, no en un centro de conferencias.

Video: Papa León XIV Inicia Gira por Cuatro Países Africanos.

La oposición de Camerún ha impugnado el resultado de las elecciones del 12 de octubre que dieron la victoria a Biya. Su rival, Issa Tchiroma Bakary, asegura haber ganado y ha llamado a los cameruneses a rechazar el resultado oficial.

Noticia relacionada: Donald Trump Arremete Nuevamente Contra el Papa por Guerra en Irán

Apenas esta semana, su santidad emitió un mensaje no relacionado sobre el papel correcto de los líderes políticos y la necesidad de una “democracia auténtica” para legitimar su autoridad y servir como “barrera contra el abuso de poder”.

En un mensaje a una academia vaticana de ciencias sociales, León escribió que la democracia solo se mantiene sana cuando está guiada por la moral y una visión de la humanidad que respete la dignidad de todos.

“Sin esta base, corre el riesgo de convertirse en una tiranía de la mayoría o en una máscara para el dominio de élites económicas y tecnológicas”, advirtió en un mensaje fechado el 1 de abril, que no estaba dirigido a ningún país o líder en particular.

Una reunión por la paz y una pausa en los combates

El pontífice tiene dos eventos principales en Camerún, destacando una “reunión por la paz” el jueves en la ciudad noroccidental de Bamenda, afectada por la violencia separatista.

Video: Papa León XIV Responde a Trump: Esto Dijo.

Separatistas anglófonos iniciaron una rebelión en 2017 con el objetivo de separarse de la mayoría francófona de Camerún y crear un Estado independiente de habla inglesa. El conflicto ha dejado más de 6 mil muertos y más de 600 mil desplazados, según el International Crisis Group.

En la víspera de la llegada de León, los separatistas anglófonos anunciaron una pausa de tres días en los combates para permitir un “viaje seguro” durante su visita.

La Alianza por la Unidad, que agrupa a varios grupos separatistas, indicó en un comunicado que la pausa refleja la “profunda importancia espiritual” de la visita y busca permitir el traslado seguro de civiles, peregrinos y autoridades.

El otro gran evento de León en Camerún, donde cerca del 29% de la población es católica, será una misa el viernes en la ciudad de Duala, donde se espera la asistencia de unas 600 mil personas.

El sábado, el papa viajará a Angola como tercera etapa de su gira, que concluirá la próxima semana en Guinea Ecuatorial.

Historias recomendadas:

Con información de AP

ASJ

Tu prueba Premium ha finalizado