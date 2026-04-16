Israel Ataca Líbano Antes de Posible Diálogo Entre Netanyahu y Aoun, Quien Exige Cese al Fuego.

Israel continuó atacando Líbano este jueves 16 de abril, previo al posible diálogo entre el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente libanés, Joseph Aoun, quien reclama el cese de la ofensiva como condición para las negociaciones.

El ejército israelí destruyó un puente estratégico en el sur de Líbano en dos agresiones consecutivas, según reportes de la Agencia Nacional de Noticias (ANI) estatal.

"Aviones enemigos lanzaron dos ataques consecutivos contra el puente de Qasmiyeh, el último puente entre las regiones de Tiro y Sidón, destruyéndolo completamente", se indicó.

Previamente, los militares de Israel pidieron a la población civil que evacuara todo el sur libanés, hasta el río Zahrani, a unos cuarenta kilómetros al norte de la frontera.

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Mientras que una ofensiva israelí más contra un vehículo en la carretera que une la capital libanesa, Beirut, con la capital siria, Damasco, mató a una persona, informó ANI. El ataque tuvo lugar en la zona de Dahr el Baidar, en las montañas al este de Beirut, según la misma fuente.

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Israel confirman diálogo y Líbano pone condición

Esas agresiones fueron antes de que se confirmara la conversación entre Netanyahu y Aoun. La comunicación fue reportada oficialmente por la ministra israelí de Innovación, Gila Gamliel, en la radio militar.

"El primer ministro hablará por primera vez con el presidente del Líbano tras tantos años de ruptura total del diálogo entre ambos países, y cabe esperar que esta iniciativa conduzca finalmente a la prosperidad y al desarrollo del Líbano como Estado", declaró Gamliel sin precisar cuándo ni cómo lo harán.

El presidente libanés, Joseph Aoun, destacó la importancia de un alto al fuego con Israel antes de entablar negociaciones directas con el país enemigo.

"El alto el fuego que Líbano reclama a Israel es el punto de partida natural para las negociaciones directas entre ambos países", afirmó Aoun en un comunicado.

Ayer miércoles 15 de abril por la noche, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que "los líderes" de ambos países hablarán este jueves 16 de abril.

"Estamos intentando dar algo de espacio para respirar entre Israel y el Líbano. Ha pasado mucho tiempo desde que los dos líderes han hablado, como 34 años. Mañana sucederá. ¡Genial!", escribió el mandatario en su cuenta de Truth Social.

El anuncio de las conversaciones ocurre tras seis semanas de enfrentamientos entre Israel y Hezbolá en Líbano, con más de 2 mil muertos y más de un millón de desplazados por ataques israelíes, que el gobierno de Netanyahu justifica por el lanzamiento de cohetes del grupo islamista.

Israel se niega a incluir a Líbano en la tregua que Estados Unidos acordó con Irán. Las posturas siguen alejadas: Tel Aviv pide el desarme total de Hezbolá y una zona de seguridad en el sur libanés hasta el río Litani.

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La posible comunicación de Netanyau y Aoun será luego del encuentro el martes entre sus embajadores en Washington. Se trató del primer diálogo directo de alto nivel entre ambos países desde 1993.

Siguen combates

Asimismo, el movimiento político y militar Hezbolá siguió con los combates contra Israel en en la ciudad sureña de Bint Jbeil, según publicó la agencia oficial de noticias libanesa, que también informó sobre diferentes bombardeos en varias localidades, entre ellas Al-Habbarieh, donde se registró la muerte de un civil.

Las fuerzas israelíes demolieron viviendas en Bint Jbeil, atacaron el campamento de refugiados palestinos Burj al-Shemali, y bombardearon la ciudad de Tebnine, provocando daños graves a su hospital.

Por su parte, el grupo chií reivindicó siete nuevos ataques contra posiciones militares como cuarteles, bases logísticas y radares en el norte de Israel o zonas de combate, a excepción de uno en los Altos del Golán, territorio sirio ocupado por el Ejército hebreo desde 1967.

Estados Unidos presiona para que se ponga fin al conflicto en Líbano, por temor a que pueda poner en peligro la tregua con Irán que rige desde el 8 de abril y una solución al conflicto, que ha sacudido la economía mundial.

Tras el fracaso de las negociaciones con Irán el fin de semana en Islamabad, Washington anunció que está discutiendo una segunda ronda de discusiones en la capital de Pakistán.



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Con información de Agencias

ASJ

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