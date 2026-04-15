¿Cómo Quedan las Semifinales de la Concachampions? Estos son los Clubes Mexicanos Clasificados

Este miércoles se definirán los los clubes clasificados para las semifinales de la CONCACAF Champions Cup 2026. Este 15 de abril se definirán los últimos dos equipos que avanzarán a esta instancia del torneo, el cual otorga un boleto para la próxima edición del Mundial de Clubes. Cuando comenzaron los cuartos de final, cuatro equipos mexicanos estaban con vida, pero solamente dos de ellos quedan con vida: Toluca y Tigres.

En ese sentido, tanto América como Cruz Azul quedaron eliminados a manos de Nashville y LAFC respectivamente. Las Águilas cayeron por marcador de 1-0, mientras que el conjunto cementero fue derrotado 4-1 en el global por la escuadra de Los Ángeles. De esta manera, los dos equipos con más títulos en la historia de este torneo, se despidieron del mismo. Sin embargo, la Liga MX aún tiene a dos representantes en búsqueda del campeonato.

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Tigres y Toluca con chances de entrar a semifinales de la Concachampions 2026

Luego de que se jugaran los partidos de ida de los cuartos de final, Tigres y Toluca aún tienen la posibilidad de sellar sus respectivos boletos para la ronda de semifinales. Toluca, venció 4-2 al LA Galaxy en el primer compromiso, mientras que Tigres supo aprovechar su localía en la ida para obtener una ventaja de 2-0 en el 'Volcán' y con un .

Así se jugarán las semifinales de la Concachampions 2026

Estos serán los enfrentamientos para las semifinales de la Concachampions:

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DB