¿Cómo Quedan las Semifinales de la Concachampions? Estos son los Clubes Mexicanos Clasificados
N+
De los cuatro equipos mexicanos que jugaron en los cuartos de final, únicamente dos lograron clasificarse a las semifinales de la CONCACAF Champions Cup
COMPARTE:
Este miércoles se definirán los los clubes clasificados para las semifinales de la CONCACAF Champions Cup 2026. Este 15 de abril se definirán los últimos dos equipos que avanzarán a esta instancia del torneo, el cual otorga un boleto para la próxima edición del Mundial de Clubes. Cuando comenzaron los cuartos de final, cuatro equipos mexicanos estaban con vida, pero solamente dos de ellos quedan con vida: Toluca y Tigres.
En ese sentido, tanto América como Cruz Azul quedaron eliminados a manos de Nashville y LAFC respectivamente. Las Águilas cayeron por marcador de 1-0, mientras que el conjunto cementero fue derrotado 4-1 en el global por la escuadra de Los Ángeles. De esta manera, los dos equipos con más títulos en la historia de este torneo, se despidieron del mismo. Sin embargo, la Liga MX aún tiene a dos representantes en búsqueda del campeonato.
Noticia recomendada: Demandan a Messi en Miami por Incumplimiento de Contrato
Tigres y Toluca con chances de entrar a semifinales de la Concachampions 2026
Luego de que se jugaran los partidos de ida de los cuartos de final, Tigres y Toluca aún tienen la posibilidad de sellar sus respectivos boletos para la ronda de semifinales. Toluca, venció 4-2 al LA Galaxy en el primer compromiso, mientras que Tigres supo aprovechar su localía en la ida para obtener una ventaja de 2-0 en el 'Volcán' y con un .
Así se jugarán las semifinales de la Concachampions 2026
Estos serán los enfrentamientos para las semifinales de la Concachampions:
Información en desarrollo.
Noticias recomendadas:
-
Irán Sí Jugará en el Mundial 2026 pese a la Guerra con Estados Unidos, Reitera la FIFA
-
¿Tigres vs Seattle Sounders Pasa Por un Canal Gratis Hoy? Hora Para Ver Juego de Concachampions
-
Definidas las Semifinales de la UEFA Champions League 2026; Equipos, Cruces y Partidos
DB