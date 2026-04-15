Demandan a Messi en Miami por Incumplimiento de Contrato

Este miércoles 15 de abril se dio a conocer que la promotora estadounidense, VID Music Group, demandó a Lionel Messi y a la Asociación del Fttbol Argentino (AFA) por un presunto incumplimiento de contrato correspondiente a los dos partidos amistosos que sostuvo la Albiceleste contra Venezuela y Puerto Rico en octubre pasado, esto de acuerdo con la agencia de noticias EFE. La información señala que en la demanda presentada en el Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, la compañía de eventos, que tiene sede en Miami, acusa a Messi y a la AFA de incumplir con los términos de un contrato por 7 millones de dólares en los que adquirió "los derechos exclusivos de organizar y promover" ambos partidos.

¿Por qué están demandando a Messi en Miami?

De acuerdo con la información dada a conocer por EFE, los contratos de la AFA "expresamente estipulaban" que Messi "debía participar por al menos 30 minutos en cada partido", a excepción de casos de lesión, enfermedad o fuerza mayor. Sin embargo, el futbolista argentino no jugó en el partido amistoso de Argentina contra Venezuela del 10 de octubre, lo cual le habría provocado pérdidas millonarias a la promotora. En aquella ocasión, el astro vio el partido desde una suite privada en el Hard Rock Stadium y al día siguiente participó en un partido del Inter Miami y metió dos goles.

En cuanto al segundo partido en cuestión, el Argentina vs Puerto Rico, VID Music Group aseveró haber perdido 1.3 millones de dólares. En ese sentido, el partido inicialmente se jugaría en el Soldier Field de Chicago, ciudad que en aquel momento afrontaba un ambiente de tensión ante las protestas contra las redadas migratorias del presidente estadounidense, Donald Trump. Esto provocó que el juego se moviera al Chase Stadium de Florida, reciento de menor aforo.

¿Cuáles son los cargos que afronta Messi?

Según la información dada a conpcer, la promotora señaló que, para reparar las pérdidas, la AFA prometió realizar tres partidos en China, algo que supuestamente "nunca ocurrió pese a las promesas" de la asociación y de Julián Marcos Kapelan, agente que también está demandado. La demanda abarca 11 cargos distribuidos entre Lionel Messi, la AFA y Kapelan e incluyen rompimiento de contrato, enriquecimiento injusto, conspiración civil, inducción fraudulenta y tergiversación negligente.

"Los demandantes, quienes buscan la reparación del daño, anunciaron que ofrecerán más detalles de la demanda en una rueda de prensa en Miami el próximo martes", aseguró la agencia EFE.

Con información de EFE.

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DB