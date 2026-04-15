Definidas las Semifinales de la UEFA Champions League 2026; Equipos, Cruces y Partidos

Las semifinales de la UEFA Champions League 2026 han quedado oficialmente definidas. Este miércoles 15 de abril se jugaron los últimos encuentros correspondientes a los cuartos de final, cerrando así los cruces que tendremos en la siguiente ronda del torneo más importante de Europa a nivel de clubes. únicamente quedan cuatro equipos con vida en este certamen, así que aquí te decimos todo lo que tienes que saber sobre las semifinales de esta competición.

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¿Qué equipos avanzaron a semifinales de la Champions League 2026?

Solamente quedan cuatro equipos en la UEFA Champions League, quienes buscarán el boleto a la gran final. Bayern Múnich, Paris Saint-Germain, Arsenal y Atlético de Madrid son los clubes que tendrán actividad en las semifinales del torneo. En ese sentido, Real Madrid, Liverpool, Sporting Lisboa y Barcelona, fueron los equipos que se quedaron eliminados en la instancia de los cuartos de final.

Estos fueron los resultados, en el marcador global, de los partidos de cuartos de final:

Bayern Múnich 6-4 Real Madrid

Atlético de Madrid 3-2 Barcelona

Arsenal 1-0 Sporting Lisboa

PSG 4-0 Liverpool

Estos son los cruces para las semifinales de la Champions League

Luego de los cuartos de final, los partidos y los cruces para la ronda de semifinales de la UEFA Champions League quedaron de la siguiente manera:

PSG vs Bayern Múnich

Atlético de Madrid vs Arsenal

En ese sentido, ya se saben también las fechas para los partidos de ida y vuelta de etsa instancia. Los compromisos de ida se jugarán los días 28 y 29 de abril, mientras que los partidos de vuelta se llevarán a cabo los días 5 y 6 de mayo.

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DB