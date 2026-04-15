Mundial 2026: Francia Sufre una Baja por Lesión; ¿Qué le Pasó a Hugo Ekitike?

Pésimas noticias para la selección de Francia de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, pues uno de sus mejores delanteros se perderá el torneo. Se trata de Hugo Ekitike, atacante que pertenece al Liverpool FC de la Premier League en Inglaterra. El goleador de 23 años de edad sufrió una lesión que le impidió continuar en el partido de cuartos de final en la UEFA Champions League ante el paris Saint-Germain el pasado martes 15 de abril. En ese sentido, Ekitike tuvo que ser retirado del campo en camilla y todo parece indicar que estará varios meses sin tener actividad.

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¿Qué lesión tiene Hugo Ekitike?

De acuerdo con el medio L'Equipe, Hugo Ekitike sufrió una rotura del tendón de Aquiles derecho. "Esta lesión de larga duración lo dejará fuera del Mundial", de acuerdo con el rotativo francés. En ese mismo sentido, se confirma que el delantero se perderá lo que resta de la temporada y le dice adiós a la justa veraniega que comenzará el 11 de junio.

Ekitike se perfilaba para estar dentro de la lista final de convocados de Didier Deschamps e incluso podría haber competido por la titularidad en el ataque de la selección de Francia. Sin embargo, la lesión ha puesto fin a sus sueños mundialistas a menos de dos meses para que comience el certamen internacional que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá.

Incluso antes de que se diera la confirmación del medio antes mencionado, el entrenador del Liverpoool, Arne Slot, mencionó en la conferencia de prensa post partido que la lesión del delantero francés "no tenía buen aspecto". "Es especialmente difícil para él porque uno nunca quiere lesionarse, y menos aún en este momento de la temporada", mencionó el estratega.

Deschamps confirma la baja de Ekitike para el Mundial 2026

Didier Deschamps, director técnico de la selección de Francia, confirmó este miércoles 15 de abril que Hugo Ekitike se perderá el Mundial 2026. El estratega dijo que "Hugo se lesionó gravemente el martes por la noche, contra el PSG. La gravedad de su lesión, lamentablemente, le impedirá terminar la temporada con el Liverpool y participar en la Copa del Mundo".

Además, Deschamps resaltó que el delantero de 23 años de edad, "se había integrado perfectamente al grupo, tanto en el terreno de juego como fuera de él. Esta lesión es un golpe durísimo para él, por supuesto, pero también para la Selección de Francia". Aunado a esto, el entrenador del conjunto galo mandó un mensaje de apoyo para el joven futbolista.

"Hugo recuperará su mejor nivel, estoy convencido de ello. Pero quería expresarle todo mi apoyo, así como el de todo el cuerpo técnico. Sabemos que estará a tope apoyando a la selección francesa y todos pensamos mucho en él", puntualizó

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DB