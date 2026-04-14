Gout Gout Supera a Usain Bolt e Impone Nuevo Récord en los 200 Metros.

El prodigio australiano Gout Gout corrió los 200 metros en 19.67 segundos, mejor marca del año y más rápido que Usain Bolt a su edad (18 años), durante el Campeonato de Australia de Atletismo en Sídney.

Bolt corrió el doble hectómetro en 19.93 en 2004, antes de convertirse en una leyenda de la velocidad, con ocho medallas olímpicas de oro,11 títulos mundiales y establecer los récords de los 100m (9.58) y 200m (19.19).

El australiano impuso la nueva marca en el planeta Under 20, es decir, para los menores de esa edad.

"Me quita un enorme peso de encima saber que he logrado este tiempo en condiciones homologadas, que tengo la velocidad y que mi cuerpo es capaz de correr en estos tiempos.

"Estoy listo para ir aún más lejos", celebró Gout.

La carrera estaba anunciada como un duelo con su principal rival australiano, Lachlan Kennedy.

Pero Kennedy, de 22 años y también en rápido ascenso, se retiró tras ganar con gran autoridad los 100 metros en 9.96 el sábado, el tiempo más rápido logrado por un australiano en su país. También registró 9.96 en su serie.

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Las promesas australianas

El compatriota de Gout, Aidan Murphy, también bajó de los 20 segundos, al quedar segundo con 19.88, las dos mejores marcas del año y con viento a favor legal.

"Esto es lo que estaba esperando", dijo Gout en el Centro Atlético del Parque Olímpico de Sídney.

"Tenemos atletas increíbles en Australia y poder competir contra ellos nos lleva al límite. Dos australianos por debajo de los 20 segundos. Es increíble".

El atleta irrumpió en la escena internacional en 2024 al recorrer la media vuelta a la pista en 20.04, batiendo el récord de Australia que estaba en manos de Peter Norman (20.06) desde los Juegos Olímpicos de México en 1968.

Luego rebajó su récord a 20.02, pero aún nunca había bajado oficialmente de los 20 segundos.

Su tiempo fue más rápido a la misma edad que Bolt, quien corrió 19.93 en 2004.

"Este es el nivel que he establecido ahora, así que espero poder ir un poco más rápido la próxima vez y ver hasta dónde llego", dijo Kennedy.

"Creo que el cielo es el límite", agregó.

Gout ahora es considerado como una de las irrupciones más destacadas del sprint en los últimos años. De origen sursudanés y formado en Queensland, ha tenido una progresión acelerada y gran técnica en los 200 metros.

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Con información de AFP

ASJ