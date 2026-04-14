China Advierte 'Contramedidas' si Trump Pone Aranceles por Apoyo Militar a Irán
China advirtió que tomará contramedidas si el gobierno de Donald Trump le impone aranceles, basado en acusaciones de que la nación gobernada por Xi Jinping apoya militarmente a Irán
China advirtió este martes que tomará "contramedidas" si el presidente estadounidense Donald Trump impone nuevos aranceles, como amenazó con hacer si Pekín proporciona ayuda militar a Irán en la guerra en Medio Oriente.
Trump, que tiene previsto reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, el próximo mes en el país asiático, afirmó el domingo que impondría un arancel del 50% a los bienes importados chinos si Pekín asiste con armamento a Teherán.
Esas declaraciones coincidieron con una información difundida por la cadena estadounidense CNN según la cual los servicios de inteligencia de Washington afirmaron que Pekín tiene previsto entregar nuevos sistemas de defensa aérea a Irán en las próximas semanas, citando a tres fuentes.
El pasado fin de semana, el diario The New York Times citó a funcionarios estadounidenses que apuntaron que los servicios de inteligencia de su país sugirieron que Pekín ya habría enviado a Teherán un cargamento de misiles.
La "excusa" de Estados Unidos
El portavoz del Ministerio chino de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, señaló en rueda de prensa este martes 14 de abril que esa información es "totalmente inventada".
"Si Estados Unidos insiste en usar esto como excusa para imponer más aranceles a China, China indudablemente tomará contramedidas firmes", declaró Guo.
China es un socio económico clave de Irán al ser su principal comprador de petróleo.
Sin embargo, no tienen ningún pacto militar formal y muchos analistas afirman que Pekín ve esa relación como algo meramente transaccional.
China always acts prudently and responsibly on the export of military products, and exercises strict control in accordance with China’s laws and regulations and due international obligations.— CHINA MFA Spokesperson 中国外交部发言人 (@MFA_China) April 14, 2026
China también guarda fuertes lazos con países del Golfo y ha criticado los ataques de Teherán contra ellos en el marco de la actual guerra.
Otros informes señalaron que el cese al fuego de dos semanas pactado por Irán con Estados Unidos fue una ventana de tiempo para hacerse de más armamento.
Con información de AFP
ASJ