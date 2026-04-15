¿Partido del Toluca vs LA Galaxy Pasa Por un Canal Gratis Hoy? Hora para Ver Transmisión En Vivo

Se definen los equipos clasificados a las semifinales de la Copa de Campeones CONCACAF (Champions Cup) y si aún no sabes a qué hora juega el Toluca vs LA Galaxy ni dónde ver el partido de vuelta hoy, acá te decimos dónde ver el duelo en México y qué canal de TUDN pasa la transmisión del juego en vivo gratis por TV u online, por la Concachampions 2026.

Los primeros clasificados a la antesala de la final en la CONCACAF Champions Cup 2026 los vimos este martes, por eso en una nota te dejamos el resumen del América vs Nashville y la dolorosa eliminación del Cruz Azul vs LAFC.

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¿A qué hora juega el Toluca vs LA Galaxy hoy por la Concachampions 2026?

El juego de vuelta del Toluca contra Los Ángeles Galaxy ya tiene horario definido. El partido se juega a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) de este miércoles 15 de abril. El encuentro se va a llevar a cabo en el Dignity Health Sports Park, en Carson, Estados Unidos.

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En el partido de ida el Toluca hizo pesar su localía y derrotó 4-2 al equipo de la MLS. Ahora, el equipo de Antonio Mohamed busca confirmar que es un de los favoritos a ganar la Copa de CONCACAF.

¿El partido Toluca vs LA Galaxy se puede ver en vivo gratis?

Para todos los aficionados que buscan dónde ver el LA Galaxy vs Toluca, lamentamos informarte que ningún canal va a pasar la transmisión del partido en vivo gratis en México, ya que la única opción de mirar el encuentro es por TV de paga.

La buena noticia es que TUDN sí va a traer el Toluca vs LA Galaxy en vivo, aunque solamente estará disponible para unos cuantos espectadores.

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¿En qué canal de TUDN se transmite el LA Galaxy vs Toluca?

Quienes van a poder ver el juego en vivo son todos los aficionados que vivan en los Estados Unidos, ya que el canal de TUDN USA va a pasar el partido del Toluca contra el Galaxy, a través de la señal de Univisión. El encuentro también se va a poder ver en vivo online por la app de ViX Premium, aunque solamente para territorio estadounidense.

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Si no tienes forma de mirar el partido del Toluca vs LA Galaxy este miércoles 15 de abril, en las redes sociales de cada equipos puedes seguir el minuto a minuto del juego de vuelta, con el resultado final y el equipo que jugará las Semifinales de la Copa de Campeones de la CONCACAF 2026.

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