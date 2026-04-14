Campaña contra Trata de Personas en el Mundial 2026: Focos Rojos y Teléfono para Reportar

Se acerca el Mundial 2026, por lo que se lanzó una campaña contra la trata de personas. Te decimos cuáles son los focos rojos y teléfonos para reportar en la Ciudad de México (CDMX).

La iniciativa busca promover la identificación y el reporte seguro de la trata de personas en el contexto del turismo, durante el Mundial 2026, que se realiza en México, Estados Unidos y Canadá.

Dicha campaña es impulsada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), SINTRATA, A.C. y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, con el apoyo de Uber.

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Focos rojos y teléfono para reportar trata de personas en Mundial 2026

El programa “Mundial sin trata” está dirigido a “ciudadanos clave” en sectores como viajes, turismo o salud, la campaña tiene el objetivo de promover la identificación y el reporte seguro de posibles casos de trata de personas durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Según el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, estas son algunos focos rojos en el contexto del Mundial 2026:

Captación digital en aumento: los principales medios de contacto inicial son Facebook, Instagram y aplicaciones como Litmatch; los delitos suelen concretarse vía WhatsApp y Telegram. Videojuegos como Roblox y Free Fire también han sido identificados como vías de captación de menores. Más del 45% de las víctimas que llamaron a la línea entre 2022 y 2024 fueron reclutadas inicialmente en línea.

Activación de redes transnacionales: hay una tendencia creciente a captar personas de otras nacionalidades (principalmente de Colombia, Venezuela y Honduras) con falsas promesas de regularización migratoria. La convergencia entre trata y tráfico de personas se intensifica al compartir rutas de movilidad, lo que es especialmente relevante en un contexto de alta afluencia de visitantes internacionales.

Desconocimiento ciudadano del delito: la ciudadanía sigue confundiendo la trata con delitos como el tráfico de drogas, el secuestro o el tráfico de personas, lo que reduce la capacidad de identificación y reporte. Este déficit de conocimiento refuerza la necesidad de campañas de sensibilización dirigidas, especialmente en sectores con alta exposición durante el Mundial.

El teléfono donde se puede reportar es en la Línea Nacional contra la Trata de Personas (800 55 33 000) del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México.

Trata de personas

Se estima que 50 millones de personas son víctimas de trata de personas y otras formas de explotación, según las estimaciones mundiales publicadas en 2023 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Walk Free y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Además, en México, se estima que hasta el 96% de los casos de trata de personas no se reportan, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México (esto durante el 2025), lo que limita su identificación y atención por parte de las autoridades.

Con base en los reportes de la Línea Nacional contra la Trata de Personas, la explotación sexual concentra más de la mitad de los casos reportados en México (51%), seguida del trabajo forzado (25%) y otras formas de explotación laboral y mendicidad forzada (15%). La mayoría de las víctimas son mujeres y personas menores de edad, especialmente adolescentes entre los 13 y 17 años de edad.

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Con información de N+

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