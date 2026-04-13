No Va Haber Ningún Problema en el Mundial, Garantiza Sheinbaum ante Posibles Manifestaciones
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La presidenta detalló qué pasará con las protestas en medio de la máxima justa del futbol
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En su conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de hoy, 13 de abril de 2026, reafirmó que no va a haber "ningún problema" en el Mundial, en el contexto de las manifestaciones que se dan.
"No va a haber ningún problema en el Mundial, ninguno", expresó. De igual manera, reiteró que México es un país democrático donde se protege la libertad de expresión y el derecho a la protesta.
En breve más información.
FBPT