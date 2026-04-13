Inicio Nacional No Va Haber Ningún Problema en el Mundial, Garantiza Sheinbaum ante Posibles Manifestaciones

No Va Haber Ningún Problema en el Mundial, Garantiza Sheinbaum ante Posibles Manifestaciones

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La presidenta detalló qué pasará con las protestas en medio de la máxima justa del futbol

Personas llegan al Estadio Azteca.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, detalló que no habrá ningún problema en el Mundial 2026, al referirse a las manifestaciones. Foto: Cuartoscuro

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En su conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de hoy, 13 de abril de 2026, reafirmó que no va a haber "ningún problema" en el Mundial, en el contexto de las manifestaciones que se dan. 

"No va a haber ningún problema en el Mundial, ninguno", expresó. De igual manera, reiteró que México es un país democrático donde se protege la libertad de expresión y el derecho a la protesta.

 

En breve más información. 

FBPT

Claudia Sheinbaum Pardo
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