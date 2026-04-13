No Va Haber Ningún Problema en el Mundial, Garantiza Sheinbaum ante Posibles Manifestaciones

En su conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de hoy, 13 de abril de 2026, reafirmó que no va a haber "ningún problema" en el Mundial, en el contexto de las manifestaciones que se dan.

"No va a haber ningún problema en el Mundial, ninguno", expresó. De igual manera, reiteró que México es un país democrático donde se protege la libertad de expresión y el derecho a la protesta.

En breve más información.

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