Sounders vs Tigres Hoy: Minuto a Minuto de la Vuelta de Cuartos de Final en Concachampions.

Seattle Sounders recibe a Tigres por el boleto a la Semifinal de la Concachampions y buscará remontar en casa, pues el equipo mexicano lleva ventaja de dos tantos y tiene un pie en la siguiente fase.

La semana pasada, un gol de Ozziel Herrera y un autogol de Paul Rothrock le dieron el triunfo al cuadro mexicano ante el equipo de la MLS en el duelo de ida de los cuartos de final de la copa de la Concacaf 2026.

El equipo ganador la noche de este miércoles 15 de abril se enfrentará a Nashville SC, que ayer derrotó al América en casa por la mínima diferencia.

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Los felinos arrancarán la primera mitad con la siguiente alineación en el Lumen Field, Seattle:

Portero: Nahuel Guzmán; defensas: Jesús Garza, Joaquim, Romulo y Jesús Angulo; medios: César Araujo, Fernando Gorriarán, Diego Lainez y Ozziel Herrera; delanteros: Ángel Correa y Rodrigo Aguirre.

En tanto, los de casa van con:

Stefan Frei en la portería; Alex Roldán, Kossa-Rienzi, Jackson Ragen y Nouhou Tolo en la zaga; Roldán, Brunell, Rothrock, Rusnak y Arriola en la medica cancha y Jordan Morris en el ataque.

Primera parte

Minuto 45. Los de Seattle no se han recuperado anímicamente. El árbitro agregó cuatro minutos más.

Minuto 34. Nahuel regaló la pelota en un despeje, al estrellar la pelota en un jugador de Sounders, quien centró y dio oportunidad a su compañero. Pero el guardameta estuvo atento y lavó su error.

Minuto 30. Gol de Tigres en un tiro de esquina. Joaquim remata certero en el área chica y empata la vuelta, pero pone el 3-1 global. Los dirigidos por Guido Pizarro se acomodaron mejor en el campo.

Minuto 24. Brunetta con el disparo desde afuera del área y el arquero se queda nuevamente con el balón.

Minuto 20. Sounders intenta pero no genera mucho peligro. Tiene que estar atento, porque los felinos pueden aprovechar un contragolpe. Si los visitantes anotan, los locales estarán obligados a marcar 4 goles.

Minuto 13. Gol de Sounders. Luego de una revisión del VAR, el árbitro señaló el 1-0.

Minuto 11. Los locales salen con la pelota controlada y Tigres presiona cerca del área. Sounders marcó un gol pero se señaló fuera de lugar del pie de Rusnak, tras un pelotazo que saltó la línea en una jugada brava.

Minuto 4. No se han concretado centros en el área de Tigres.

Arrancó la primera mitad en Washington. Sounders no pierde en casa desde mayo del año pasado.

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ASJ