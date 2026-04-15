¿Tigres vs Seattle Sounders Pasa Por un Canal Gratis Hoy? Hora Para Ver Juego de Concachampions

Hoy se define al último semifinalista de la Copa de Campeones CONCACAF (Champions Cup) y si aún no sabes a qué hora juega Tigres vs Seattle Sounders ni dónde ver el partido de vuelta, checa dónde ver el duelo en México y qué canal de TUDN pasa la transmisión del juego en vivo gratis por TV u online, por la Concachampions 2026.

Este miércoles otro equipo de la Liga MX se juega su pase a las Semifinales de la Concachampions 2026, por eso en una nota ya te dijimos a qué juega el Toluca vs LA Galaxy y si se va a transmitir por un canal gratis. El futbol mexicano necesita una buena noticias, luego de las eliminaciones de América y Cruz Azul.

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¿A qué hora juega Tigres vs Seattle Sounders hoy por la Concachampions 2026?

El juego de vuelta de Tigres contra Seattle Sounders ya tiene horario definido. El partido se juega a las 21:30 horas (tiempo del centro de México) de este miércoles 15 de abril. El encuentro se va a llevar a cabo en el Lumen Fields, en la ciudad de Seattle, Estados Unidos.

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Hasta el momento el equipo universitario de Guido Pizarro tiene ventaja en el marcador global, luego de vencer a Seattle en el Volcán, en el juego de Ida. Ahora, la misión es finiquitar la seria lo antes posible.

¿El partido Seattle Sounders vs Tigres se puede ver en vivo gratis?

Para todos los aficionados que buscan dónde ver el Seattle Sounders vs Tigres, lamentamos informarte que ningún canal va a pasar la transmisión del partido en vivo gratis en México, ya que la única opción de mirar el encuentro es por TV de paga.

La buena noticia es que TUDN sí va a traer el Tigres vs Seattle en vivo, aunque solamente estará disponible para unos cuantos espectadores.

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¿En qué canal de TUDN se transmite el Seattle Sounders vs Tigres?

Quienes van a poder ver el juego en vivo son todos los aficionados que vivan en los Estados Unidos, ya que el canal de TUDN USA va a pasar el juego de Tigres contra Seattle Sounders, a través de la señal de Univisión. El encuentro también se va a poder ver en vivo online por la app de ViX Premium, aunque solamente para territorio estadounidense.

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Si no tienes forma de mirar el partido de Tigres vs Seattle Sounders este miércoles 15 de abril por la Concachampions, en las redes sociales de cada equipos puedes seguir el minuto a minuto del juego de vuelta, con el resultado final y el equipo que clasificará a las Semifinales de la Copa de Campeones de la CONCACAF 2026.

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