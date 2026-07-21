¿Gilberto Mora al Borussia Dortmund? Lothar Matthäus Revela Interés en el Jugador Mexicano

Gilberto Mora se convirtió en el jugador mexicano más joven de todos los tiempos en participar en un Mundial. La joya de los Xolos de Tijuana deslumbró al mundo con su talento durante el torneo de la FIFA y los rumores que lo vinculan con una posible salida hacia el futbol europeo se han incrementado. El más reciente de ellos señala que 'Morita' está en la mira del Borussia Dortmund, uno de los equipos más importantes del futbol alemán.

Mora, de 17 años de edad, no puede emigrar aún al balompié del Viejo Continente ya que las reglas de la FIFA estipulan que debe esperar hasta cumplir la mayoría de edad para ir a jugar a otro país. Sin embargo, tal y como ha sucedido con otros jugadores, el mexicano sí podría alcanzar un acuerdo con un club de Europa para unirse a él en cuanto cumpla 18 años.

Lothar Matthäus revela interés del Borussia Dortmund en Gilberto Mora

Lothar Matthäus, leyenda y ex jugador de Alemania que ganó el Mundial en 1990, escribió en su columna para el diario BILD, que Gil Mora tiene un "enorme talento" y aseguró que "está en el punto de mira de muchos clubes europeos".

"Mora, el mexicano de 17 años, ha jugado cuatro partidos en este Mundial. Con tan solo 17 años, este enorme talento ya está en el punto de mira de muchos clubes europeos (...) También he oído que el Borussia Dortmund ha hecho algunas averiguaciones", escribió Matthäus.

Las palabras del ex jugador reavivan los rumores que vinculan a 'Morita' con el futbol europeo. En ese sentido, la representante de Gilberto, Rafaela Pimenta, ha declarado en múltiples ocasiones que sí hay interés en el joven futbolista a quien ha dicho que quiere vender por un precio elevado.

Pimenta es también la representante de figuras como Erling Haaland y Santiago Gimenez.