Deportes

¿Gilberto Mora al Borussia Dortmund? Lothar Matthäus Revela Interés en el Jugador Mexicano

Lothar Matthäus, leyenda del futbol alemán, aseguró que Borussia Dortmund es uno de los clubes que tiene en la mira a Gilberto Mora

Gilberto Mora durante un partido con la Selección MexicanaFoto: Getty Images
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