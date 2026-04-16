Deja 4 Muertos y Varios Heridos Balacera en Pelea de Gallos Clandestina en Querétaro.

Una balacera en un palenque clandestino dejó al menos cuatro muertos y varios heridos en el municipio de Corregidora, en el estado de Querétaro, la noche del miércoles 16 de abril, informaron autoridades.

La agresión se registró luego de una riña derivada de inconformidades por apuestas, indicó la Policía Municipal, que actuó como primer respondiente, ante el reporte de vecinos que alertaron sobre la situación.

"Derivado de una pelea de gallos clandestina realizada en un predio particular en la colonia Valle Dorado 2000, presuntamente se originó una riña por apuestas entre personas que se encontraban en el lugar", indicó cerca de la media noche.

"Policías municipales de Corregidora, en coordinación con cuerpos de emergencia, acudieron al sitio tras el reporte ciudadano al número de emergencias 9-1-1. A su arribo, se confirmó el fallecimiento de cuatro personas y se brindó atención prehospitalaria a las personas lesionadas", agregó.

Hasta la madrugada de este jueves, no se había precisado la cantidad de lesionados ni la gravedad de los impactos por arma de fuego. Por lo que el número de víctimas fatales podría aumentar conforme el paso de las horas.

Historias recomendadas:

ASJ