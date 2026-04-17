Así Encontraron el Cuerpo de Edith Guadalupe Valdés; “Nosotros Hicimos Todo”, Dice Familia a N+

El caso de la desaparición y muerte de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar cimbró a la Ciudad de México (CDMX) hoy, 17 de abril de 2026; N+ entrevistó a los familiares de la joven, de 21 años de edad, quienes narraron cómo fue que encontraron el cuerpo de la víctima, luego de varias horas de protestas y bloqueos, ante la falta de respuesta por parte de las autoridades de la capital del país.

“Nosotros hicimos todo”

Magdalena Cristina, tía de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, contó en exclusiva para N+ que la familia de la joven se encargó de investigar qué había pasado con su sobrina, luego de que salió de su casa, en Iztapalapa, para buscar trabajo, el miércoles, 15 de abril de 2026, último día en que la vieron con vida.

La tía de la joven afirmó que recabaron los videos de las cámaras de seguridad de los vecinos, para seguir la ruta del mototaxi de aplicación, vehículo donde Edith Guadalupe se dirigía a un domicilio ubicado en la Avenida Revolución 829, alcaldía Benito Juárez, en CDMX.

“Nosotros hicimos todo; Fiscalía no hizo nada”, afirmó Magdalena Cristina, al señalar que la misma Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México les dijo que tenían que esperar 72 horas, “porque se pudo haber ido con el novio, con amigas, pero no".

“El C5 sí nos apoyó” y sus cámaras “sí muestran cómo entró pero ya no salió” del edificio de Revolución 829.

Video: "Fue Gracias a Nosotros": Familia de Edith Guadalupe Localizó Edificio donde Fue Hallada Muerta

Encuentran cuerpo en sótano de Revolución 829

Luego de varias horas de cierre en la Avenida Revolución, a la altura de la calle Rubens, la Fiscalía de CDMX confirmó que en el sótano del edificio había encontrado el cuerpo sin vida de una persona, en una bolsa.

Posteriormente, se confirmó que se trataba del cuerpo de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar.

Video: Confirman Muerte de Edith Guadalupe Valdés; Hallan Su Cuerpo en Edificio de la Benito Juárez, CDMX

Mapa de Revolución 829

Información en desarrollo…

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Con información de N+.

RMT