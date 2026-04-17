Hallan Sin Vida a Edith Guadalupe Valdés: Esta Es la Cronología de su Desaparición

Este viernes, 17 de abril de 2026, elementos de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México ingresaron al edificio donde fue vista por última vez Edith Guadalupe Valdés Zaldívar y localizaron su cuerpo.

Previamente, familiares y amigos de Edith Guadalupe realizaron un bloqueo en un Revolución y Rubens, alcaldía Benito Juárez, por la joven de 21 años, quien desapareció desde el pasado 15 de abril, luego de ingresar al inmueble.

Mediante un comunicado, la Fiscalía capitalina aseguró que desde que se tuvo conocimiento de la desaparición de Edith Guadalupe, el pasado 16 de abril de 2026, se activaron de manera inmediata los protocolos de búsqueda e investigación correspondientes, a través de la Fiscalía para la Investigación, Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas (FIPEDE), con el apoyo de la Policía de Investigación y el sistema de videovigilancia del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5).

Como parte de las diligencias realizadas, se logró establecer la última ruta conocida de la víctima, incluyendo su traslado a un inmueble ubicado en la alcaldía Benito Juárez, donde se llevaron a cabo actos de investigación, análisis de videograbaciones y procesamiento de indicios.

Desde las 1:30 horas de este 17 de abril se inició una inspección ministerial en el inmueble referido, en la que se realizaron diversas diligencias y aseguramientos con distintos hallazgos, los cuales permitieron finalmente la localización del cuerpo de la víctima.

A partir de las 5:30 horas, peritos de la Fiscalía comenzaron el procesamiento del lugar y del cuerpo, conforme a los protocolos correspondientes.

Video: Hallan Cuerpo en Edificio de la Benito Juárez; Donde Fue Vista por Ultima Vez Edith Guadalupe

La Fiscalía CDMX conduce esta investigación bajo el protocolo de feminicidio, con el objetivo de esclarecer los hechos, identificar y llevar ante la justicia a quien o quienes resulten responsables. Asimismo, se mantiene acompañamiento permanente a los familiares de la víctima, a través de las áreas especializadas de atención a víctimas, garantizando su acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral del daño.

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Familia de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar asegura que ellos hicieron la investigación

En entrevista con N+, Magdalena, tía de Edith Guadalupe Valdés, aseguró que la familia y amigos de la joven fueron quienes investigaron y dieron con el lugar donde fue hallado el cuerpo de su sobrina y no la Fiscalía.

"Toda la familia, amigos, vecinos, hicimos este trabajo para llegar al domicilio donde ella fue vista y ya no la vimos salir, fue gracias a nosotros, Fiscalía lo que nos dijo son 72 horas en espera, porque se pudo ir con el novio, con amigas, pero no, nosotros hicimos todo, Fiscalía no hizo nada, siempre nos dijo que nos teníamos que esperar 72 hora", refirió Magdalena.

Dijo que las autoridades les indicaron que el cuerpo estaba en el sótano del edificio dentro de una bolsa, pero que no los dejaron identificarlo, ya que por protocolo tenía que ser en instalaciones de la Fiscalía.

Video: "Fue Gracias a Nosotros": Familia de Edith Guadalupe Localizó Edificio donde Fue Hallada Muerta

Los familiares de Edith indicaron que desde el momento en el que perdieron contacto con ella, de inmediato comenzaron a buscarla e implementaron acciones para hallar pistas clave con la finalidad de dar con su paradero.

Por está razón, solicitaron las cámaras de las autoridades capitalinas, pero les indicaron que “no servían”. Entonces, pidieron ayuda a vecinos y comerciantes de la zona.

En una de las grabaciones observaron cuando Edith Guadalupe esperaba un mototaxi por aplicación, posteriormente, llegó una moto en color rojo. Ella verificó que coincidiera con lo que aparecía en su celular. Abordó y llegó hasta el edificio, luego ya no se supo nada de ella.

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Con información de N+

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