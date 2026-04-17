Bloqueo en Revolución Hoy por Desaparición de Edith Guadalupe Valdés: Esto Se Sabe del Caso

Toma tus precauciones: Un grupo de manifestantes está bloqueando hoy, 17 de abril de 2926, un tramo de la Avenida Revolución por la desaparición de una joven, de 21 años de edad, en la Ciudad de México (CDMX); en N+, te informamos lo que se sabe sobre el caso de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar.

¿Qué pasó con Edith Guadalupe Valdés Zaldívar?

Familiares de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar cerraron este viernes la Avenida Revolución, a la altura de la calle Rubens, en la colonia Nonoalco de la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México.

Los familiares de la joven decidieron cerrar Revolución en el lugar donde se registró su última ubicación, luego de presuntamente haber ingresado al edificio con el número 829.

Los manifestantes argumentaron que cámaras del C5 captaron el momento cuando la joven llegó a ese lugar, el 15 de abril de 2026, y posteriormente, no se supo sobre su paradero.

Video: Se Mantiene Bloqueo en Avenida Revolución y Rubens por Joven Desaparecida

Los familiares de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar quieren saber si la joven se encuentra al interior del edificio o si se trasladó a algún otro lugar.

Autoridades del edificio aseguran que no les pueden mostrar los videos de las cámaras de seguridad sin una orden judicial.

Familiares de la joven exigen respuesta por parte de las autoridades de la Ciudad de México.

De acuerdo con la ficha de búsqueda de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de CDMX, el lugar de la desaparición de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar fue en Magdalena Atlazolpa, en la alcaldía Iztapalapa.

La ficha señala que a la joven “se le vio por última vez en su domicilio” y que “desde ese momento se desconoce su paradero”.

Bloqueo en Avenida Revolución hoy

El bloqueo se mantendrá por varias horas más en la Avenida Revolución, al que se sumaron algunos tráileres y pipas para cerrar la vialidad.

Para evitar el tráfico por el cierre de Revolución, puedes circular por la Avenida Insurgentes o el Periférico.

Mapa de la zona del bloqueo

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Con información de N+.

RMT