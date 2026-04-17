México Sigue en Contra de Informe de la ONU sobre Desapariciones, "Eso no Cambia": Segob

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), señaló que México sigue en contra de las conclusiones del informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU y subrayó que nuestro país continúa colaborando con organismos internacionales.

En contexto: El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) indicó que en México existen indicios sobre desapariciones forzadas, que pueden constituir un crimen de lesa humanidad.

El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) indicó que en México existen indicios sobre desapariciones forzadas, que pueden constituir un crimen de lesa humanidad. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó el informe del Comité de la ONU y señaló que su Gobierno “está haciendo un esfuerzo para erradicar este delito y para encontrar a las personas desaparecidas junto con sus familias”.

Video: Presidenta Sheinbaum Rechaza Informe de Comité de la ONU contra Desapariciones Forzadas en México

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En la conferencia mañanera de hoy, 17 de abril de 2026, la secretaria de Gobernación mencionó que “una cosa es el contenido de un documento” y que “no estamos a favor de las conclusiones de esos documentos, seguimos estando en contra de las conclusiones de ese documento, eso no cambia, nunca ha cambiado”.

Agregó que México continúa "trabajando de la mano con todos los organismos internacionales. Nosotros colaboramos con el Alto Comisionado desde siempre” y destacó la colaboración diaria con el Alto Comisionado de Naciones Unidas, en México, y en Ginebra, Suiza.

Argumentó que México no esta de acuerdo con el informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, “porque no toma en cuenta la información que nosotros le decimos" y apuntó que para la búsqueda de las personas desaparecidas, “hemos trabajado con el Alto Comisionado y gracias a ellos hemos tenido apoyos internacionales”.

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RMT