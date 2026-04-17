Un nuevo de hecho de violencia conmocionó y generó gran indignación en la sociedad mexicana: la joven Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, de 21 años de edad, fue encontrada muerta al interior de un edificio en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México (CDMX).

Hoy, 17 de abril de 2026, autoridades de la capital mexicana confirmaron el hallazgo del cuerpo de la mujer, quien había sido reportada como desaparecida.

En un comunicado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) dio a conocer que ya activó una investigación por feminicidio.

Cronología

Familiares reportaron la desaparición de Edith Guadalupe el 15 de abril de 2026.

el 15 de abril de 2026. Derivado del hecho, realizaron un bloqueo desde el16 de abril en la Avenida Revolución, CDMX.

desde el16 de abril en la Avenida Revolución, CDMX. Autoridades capitalinas realizaron la madrugada de este viernes una inspección en el edificio donde la joven fue vista por última vez.

Más tarde confirmaron el hallazgo de un cuerpo y posteriormente indicaron que se trataba de la mujer reportada como desaparecida.

Los familiares de Edith narraron que ellos mismos investigaron y dieron con el sitio donde estaba el cuerpo, y acusaron que la Fiscalía les dijo que por protocolo eran 72 horas para la búsqueda.

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¿Quién era Edith Guadalupe?

Edith Guadalupe era una joven de tan solo 21 años de edad que el pasado 15 de abril salió a buscar trabajo y ya no fue localizada por sus familiares.

La citaron en el edificio marcado con el número 829 de Avenida Revolución, donde fue encontrado su cuerpo.

Magdalena, tía de la víctima, dijo en entrevista con N+ FORO que fueron los familiares y los amigos de la joven quienes se movilizaron para buscarla y encontrar la ruta que siguió a bordo de un mototaxi.

"Toda la familia, amigos, vecinos, hicimos este trabajo para llegar al domicilio donde ella fue vista y ya no la vimos salir, fue gracias a nosotros, Fiscalía lo que nos dijo: son 72 horas en espera, porque se pudo ir con el novio, con amigas, pero no, nosotros hicimos todo, Fiscalía no hizo nada, siempre nos dijo que nos teníamos que esperar 72 hora", refirió.

La mujer comentó que, de acuerdo con las autoridades, el cuerpo fue localizado en el sótano del edificio dentro de una bolsa. Más tarde acudieron a la Fiscalía para la plena identificación de la joven.

Alejandro Salvador Zaldívar, tío de Edith Guadalupe, dijo por su parte que no hay ninguna persona detenida por la desaparición y muerte de su sobrina, por lo que exigió justicia.

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Investigación por feminicidio

Por su parte, la Fiscalía CDMX afirmó que conduce la investigación bajo el protocolo de feminicidio, con el objetivo de esclarecer los hechos, identificar y llevar ante la justicia a quien o quienes resulten responsables.

Añadió que “se mantiene acompañamiento permanente a los familiares de la víctima, a través de las áreas especializadas de atención a víctimas, garantizando su acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral del daño”.

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Con información de N+.

spb