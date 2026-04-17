Asesinan a Líder Transportista Iván Luis Villaseca y a Sus Dos Escoltas en Oaxaca

Fue asesinado a balazos el líder transportista en Oaxaca, Iván Luis Villaseca, dirigente de la Confederación Joven de México (CATEM Joven), además de dos de sus escoltas en el municipio de San Sebastián Tutla.

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De acuerdo con los reportes policiacos y testigos: todo ocurrió después de las 22:30 horas del jueves 16 de abril cuando un comando lo atacó.

Al respecto, la Fiscalía de Oaxaca aseguró que los agresores dispararon contra el dirigente de transportistas y fue llevado a un nosocomio, pero más tarde fue declarado sin vida debido a sus heridas; además, se confirmó que sus dos escoltas murieron en el sitio mientras repelían la agresión armada.

Se abrió la carpeta de investigación 8668/UEIH/2026 por homicidio calificado, y el caso pasó a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto.

Hermano de líder sindical fue asesinado con su familia

Al darse a conocer la muerte de Iván Tomás Luis Villaseca y dos de sus escoltas, este crimen enlutó de nuevo a su familia debido a que nueve meses atrás fue asesinado su hermano, Juan Yavhé Luis Villaseca.

En ese suceso también murieron su esposa, hijo menor y otra persona que viajaba en la misma camioneta, lo que conmocionó al sector transportista en Oaxaca.

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Con información de N+

HVI