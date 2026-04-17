Registro Abierto Beca Educativa 450: Cómo Hacer Solicitud en Mi Carpeta Ciudadana y Requisitos

La Beca Educativa León 450 cuenta con registro abierto en abril 2026, y para que no pierdas la oportunidad de inscribirte al apoyo para estudiantes de primaria y secundaria, acá te traemos las fechas, link, requisitos y cómo hacer la solicitud en la plataforma de Mi Carpeta Ciudadana.

El Gobierno Municipal de León, en Guanajuato lanzó la convocatoria para los alumnos de educación básica con la finalidad de contribuir a la permanencia escolar en el municipio, mediante la entrega de un apoyo de 4 mil pesos.

Fechas de registro de la Beca Educativa León 450

El registro de la Beca León 450 se está realizando en línea y estará habilitado hasta el 24 de abril, por lo que los padres de familia aún tienen tiempo para realizar su solicitud. Posteriormente, se publicarán los resultados de preseleccionados en estas fechas:

1er corte 14 de mayo 2026.

2do corte 21 de mayo 2026.

3er corte 28 de mayo 2026.

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La etapa de la entrega de documentos comenzará el 18 de mayo y los solicitantes deberán acudir a las oficinas de la Dirección General de Educación, en el día y horario asignado en los listados de resultados con los siguientes documentos:

Número de folio de solicitud.

Identificación oficial en original (INE o pasaporte).

Acta de nacimiento del estudiante.

Comprobante de domicilio en este Municipio, que no exceda tres meses de antigüedad. Puede ser el recibo de agua, luz, predial, carta de residencia expedida por la Secretaría del H. Ayuntamiento o carta de manifiesto de domicilio expedida por el Instituto Municipal de la Vivienda.

Requisitos de registro de la Beca León 450

Antes de realizar el trámite en línea, las personas interesadas en formar parte de este programa deben asegurarse de cumplir con los siguientes requisitos, ya que de estos dependerá si son elegidos para recibir el apoyo de 4 mil pesos:

Ser residente del municipio de León y de nacionalidad mexicana.

Estar inscrito en alguna Institución Pública o Privada de educación de nivel primaria y secundaria, modalidad escolarizada del Municipio de León.

No tener ninguna materia reprobada en el ciclo inmediato anterior.

No guardar relación de parentesco consanguíneo en primer grado en línea recta con servidores públicos de la administración pública municipal de León, Guanajuato.

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¿Cómo hacer registro de Beca Educativa León 450?

El registro en línea para obtener el apoyo de 4 mil pesos se debe realizar en la plataforma de Mi Carpeta Ciudadana León, de ahí que lo primero que hay que hacer es crear una cuenta en esta página. Así se hace:

Ingresa a Mi Carpeta Ciudadana en este link: https://micarpetaciudadana.leon.gob.mx/. Da clic en Regístrate Aquí. Escribe tu CURP, RFC, Nombre completo, domicilio, correo electrónico. Crea una contraseña para la plataforma. Confirma el registro desde tu correo electrónico o por mensaje SMS y accede al portal. Sube tu documentación personal (Identidad y domicilio).

Una vez que hayas creado tu cuenta, deberás volver a iniciar sesión y realizar el trámite para la Beca Educativa León 450, de la siguiente manera:

Ingresa tu CURP o correo electrónico y contraseña. Da clic en la opción Trámites y servicios. En trámites en línea, busca la Beca Educativa León 450. Da clic en el botón Tramitar en Línea para comenzar con la solicitud. Debes leer y aceptar el Aviso de Privacidad y los Términos y Condiciones de la Convocatoria. Captura los Datos del Solicitante. Ingresa la información del estudiante. Captura los Datos Padre o Madre, según sea el caso. Escribe la información escolar del alumno. Ingresa los datos para el estudio socioeconómico. Anexa la documentación que se te solicita. Envía la solicitud.

Una vez que hayas realizado estos pasos ya habrás completado la solicitud de registro, recuerda que debes guardar el número de folio de registro, pues te lo solicitarán en la entrega y cotejo de documentos.

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