Próximo Pago de la Beca Rita Cetina: ¿Cuándo Cae el Último Depósito del Ciclo Escolar 2026?

Llegó a su fin el calendario de la Beca Rita Cetina de abril 2026, por lo que ahora los beneficiarios ya se preguntan cuándo cae el próximo pago del apoyo de 1,900 pesos y acá te decimos qué se sabe de la última dispersión del ciclo escolar.

Desde inicios de mes comenzó la cuarta dispersión del año escolar para los beneficiarios de continuidad de nivel básico y luego de que se realizaran los depósitos en orden alfabético, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria ya pudieron disfrutar de sus recursos.

De esta manera, los padres de familia ya iniciaron a planear sus gastos, de ahí que sea importante que conozcan las fechas del próximo pago de la Beca Rita Cetina en 2026.

¿Cuándo cae el próximo y último pago de Beca Rita Cetina 2026?

El próximo depósito de la Beca Rita Cetina de nivel básico corresponderá al bimestre de mayo y junio 2026, por lo que será el último que se haga en el actual ciclo escolar, y el pago del apoyo de los 1,900 pesos o más caerá en el mes de junio de 2026.

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Esta será la quinta y última dispersión para los beneficiarios de continuidad de la Beca Rita Cetina de secundaria, primaria y preescolar, pues cabe recordar que en julio y agosto no se deposita ya que estos meses se consideran como período vacacional.

Se espera que el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina de junio 2026 se dé a conocer en los primeros días del mes, siendo las fechas probables el 1 o 2 de junio, y a partir de estos días comenzarían a realizarse los depósitos en las tarjetas del Bienestar.

¿Cuánto paga Beca Rita Cetina en junio 2026?

La Coordinación Nacional de Becas Bienestar depositará en junio 2026 a sus beneficiarios de continuidad lo correspondiente a un bimestre, es decir 1,900 pesos más 700 pesos por cada alumno extra de dicho nivel que haya en cada familia.

De esta manera, algunos beneficiarios recibirán pagos de 1,900 pesos, 2,600 pesos, 3,300 pesos, según sea el caso, directamente en su tarjeta del Banco Bienestar, con la cual pueden hacer retiros o pagar en establecimientos con terminal bancaria.

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¿Cuándo pagan la Beca Rita Cetina de primaria?

Las familias beneficiarias que realizaron su registro a la Beca Rita Cetina de primaria en marzo no cobrarán en junio 2026 el apoyo anual de útiles y uniformes escolares de 2,500 pesos, por lo que deberán esperar un poco más de tiempo.

De acuerdo con Julio León, coordinador nacional de Becas Bienestar, los nuevos beneficiarios del apoyo de primaria recibirán el pago de 2,500 pesos en agosto 2026, es decir antes del próximo ciclo escolar, para que el dinero lo puedan utilizar en la compra de los productos escolares.

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