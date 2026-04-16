Beca Concepción Quirós Pérez 2026: ¿Quienes Pueden Pedir Apoyo de 3 Mil Pesos en Veracruz?
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Se anunció el arranque de inscripción a la beca beca Concepción Quirós Pérez en Veracruz, conoce las fechas y requisitos para acceder a este estímulo económico.
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A partir de este 15 de abril la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), informó acerca de la apertura a la convocatoria de inscripción para laos candidatos a la beca Concepción Quirós Pérez para el nivel educativo de preescolar.
Esta beca otorga un monto de hasta $3,000.00 pesos a niñas y niños de nivel preescolar con edad de entre 3 años cumplidos y hasta los 5 años con 11 meses, que requieran apoyo estimulo económica que se encuentren inscritos en instituciones educativas públicas en el estado de Veracruz.
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Este estímulo se encuentra dirigido principalmente a los menores que habitan comunidades indigenas y/o afroamericanas, que sean originarios de municipios con muy alto y alto grado de marginación, o que se encuentren en condiciones económicas adversas.
Se informó que la autorización y asignación de esta esta beca estará sujeta a criterios de selección y a la disponibilidad presupuestal asignada a la Dirección del Sistemas Estatal de Becas. Señalando que la solicitud de esta no garantiza su asignación.
Estos son los requisitos de registro a la beca Concepción Quirós Pérez
Los requisitos para lo interesados a inscribirse en esta convocatoria son los siguientes:
- Los aspirantes deberán tener como máximo 5 años y 11 meses cumplidos hasta antes de la publicación de la convocatoria y no deberán ser beneficiarios de algún otro programa de becas.
- Deberá encontrarse inscrito en alguna Institución Educativa Pública en nivel preescolar durante el ciclo escolar 2025-2026.
- Acta de nacimiento de la o el aspirante.
- CURP: Constancia de la Clave Única de Registro de Población de la o el aspirante emitida por la Secretaría de Gobernación, a través del Registro Nacional de Población (RENAPO)
- Identificación oficial vigente de la madre, padre o tutor por ambos lados. INE o Pasaporte
- Solicitud de beca
- Constancia de tutoría para fines de obtención de la beca
- Constancia de estudios de nivel preescolar correspondiente al ciclo 2025-2026.
El monto total de la beca para los beneficiarios será de $3,000.00 (Tres Mil Pesos 00/100 M.N.), con un pago único en el presente ciclo escolar. El trámite de la inscripción se realiza a través del portal de becas estatales SISBEST mediante la página web www.//sisbest.sev.gob.mx.
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Es importante recordar que el periodo de inscripción comprende del miércoles 15 de abril al 22 de mayo de 2026. Los resultados será dados a conocer el próximo 12 de junio mediante el mismo portal de internet donde se realizó previamente el registro.
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