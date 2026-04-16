Beca Concepción Quirós Pérez 2026: ¿Quienes Pueden Pedir Apoyo de 3 Mil Pesos en Veracruz?

A partir de este 15 de abril la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), informó acerca de la apertura a la convocatoria de inscripción para laos candidatos a la beca Concepción Quirós Pérez para el nivel educativo de preescolar.

Esta beca otorga un monto de hasta $3,000.00 pesos a niñas y niños de nivel preescolar con edad de entre 3 años cumplidos y hasta los 5 años con 11 meses, que requieran apoyo estimulo económica que se encuentren inscritos en instituciones educativas públicas en el estado de Veracruz.

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Este estímulo se encuentra dirigido principalmente a los menores que habitan comunidades indigenas y/o afroamericanas, que sean originarios de municipios con muy alto y alto grado de marginación, o que se encuentren en condiciones económicas adversas.

Se informó que la autorización y asignación de esta esta beca estará sujeta a criterios de selección y a la disponibilidad presupuestal asignada a la Dirección del Sistemas Estatal de Becas. Señalando que la solicitud de esta no garantiza su asignación.

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Estos son los requisitos de registro a la beca Concepción Quirós Pérez

Los requisitos para lo interesados a inscribirse en esta convocatoria son los siguientes:

Los aspirantes deberán tener como máximo 5 años y 11 meses cumplidos hasta antes de la publicación de la convocatoria y no deberán ser beneficiarios de algún otro programa de becas.

deberán como hasta antes de la publicación de la convocatoria y de de becas. Deberá encontrarse inscrito en alguna Institución Educativa Pública en nivel preescolar durante el ciclo escolar 2025 - 2026 .

en alguna en durante el - . Acta de nacimiento de la o el aspirante.

de la o el aspirante. CURP : Constancia de la Clave Única de Registro de Población de la o el aspirante emitida por la Secretaría de Gobernación, a través del Registro Nacional de Población (RENAPO)

: Constancia de la Clave Única de Registro de Población de la o el aspirante emitida por la Secretaría de Gobernación, a través del Registro Nacional de Población (RENAPO) Identificación oficial vigente de la madre , padre o tutor por ambos lados. INE o Pasaporte

de la , o por ambos lados. o Solicitud de beca

de Constancia de tutoría para fines de obtención de la beca

de para fines de obtención de la beca Constancia de estudios de nivel preescolar correspondiente al ciclo 2025-2026.

El monto total de la beca para los beneficiarios será de $3,000.00 (Tres Mil Pesos 00/100 M.N.), con un pago único en el presente ciclo escolar. El trámite de la inscripción se realiza a través del portal de becas estatales SISBEST mediante la página web www.//sisbest.sev.gob.mx.

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Es importante recordar que el periodo de inscripción comprende del miércoles 15 de abril al 22 de mayo de 2026. Los resultados será dados a conocer el próximo 12 de junio mediante el mismo portal de internet donde se realizó previamente el registro.

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