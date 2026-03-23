Gabriel Castillo, el Niño que Dirige Orquestas a sus 4 Años en Puebla Recibe Beca

El pequeño Gabriel Castillo, de 4 años de edad, quien sueña ser director de orquesta, y cuya historia fue presentada en N+ Puebla, recibirá un fideicomiso por parte del Gobierno del Estado para becar sus estudios universitarios.

El secretario de Cultura, Fritz Glockner, comentó que es importante apoyarlo ante el talento y gusto que ha mostrado por la música, por lo que se le va a apoyar desde su temprana edad para que no renuncie a sus sueños.

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El funcionario aseguró que se acaba de llevar a cabo el acuerdo con el gobernador Alejandro Armenta y se le informará próximamente a la familia, al papá y a la mamá de Gabriel Castillo sobre esta decisión.

Gabriel Castillo ya dirige orquestas sinfónicas en Puebla a sus cuatro años de edad

Gabriel Castillo Amador, un niño poblano de tan solo cuatro años de edad ha cautivado al mundo artístico por la forma de dirigir orquestas.

Antonio es padre de Gabriel y proviene de San Felipe Otlaltepec, tierra de músicos, perteneciente al municipio poblano de Tepexi de Rodríguez.

Actualmente, ensaya en los jardines de su casa ubicada en la colonia Antorchista, al sur de la ciudad de Puebla. Pero el talento por asimilar el ritmo y la armonía lo trae desde antes de nacer, de acuerdo con su mamá Josefina.

Historia de Gabriel Castillo Amador, Niño que ya Es Director de Orquesta en Puebla

Reunión Nacional de Cultura Infantil se lleva a cabo en Puebla

En otros temas, Glockner anunció que del 23 al 26 de marzo se llevará a cabo la Reunión Nacional de Cultura Infantil que albergará a representantes en 31 delegaciones.

Se realizarán actividades y talleres enfocados en fortalecer el desarrollo cultural de niñas y niños.

Además comentó que desde su incorporación a dicha Secretaría ha visitado 11 municipios entre los que destacan Tecali de Herrera, Tepeyahualco, Cuapiaxtla y Tepeaca, con la intención de elaborar un atlas del legado cultural, así como identificar áreas de oportunidades.

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Con información de N+

GMAZ