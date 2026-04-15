Ataque Armado Deja un Muerto y Dos Niños Heridos por Arma de Fuego en Tuxpan, Veracruz

La mañana de este martes 15 de abril se registró un hecho violento que movilizó a diversos cuerpos policíacos y de emergencias en la ciudad de Tuxpan en la zona norte del estado de Veracruz.

El reporte de hechos señala que ocurrió en la Calle Dos del Infonavit Puerto Pesquero de Tuxpan, como referencia frente al jardín de niños Quetzalcóatl y la escuela primaria José Vasconcelos. Ahí se indicó que una personas murió y que dos menores resultaron heridos por arma de fuego.

Al punto de los hechos arribaron elementos de la Policía Estatal y policía Naval para tomar conocimiento de los hechos además de acordonar la zona, en tanto que elementos ministeriales recabaron evidencias y realizaron las diligencias correspondientes.

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