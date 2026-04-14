Hombre Termina Lesionado por Ataque Armado en Minatitlán; Habría Sido Víctima de Presunto Asalto

Una intensa movilización por parte de cuerpos de emergencias y elementos de distintas corporaciones policíacas se registró la tarde de este martes 14 de abril en el municipio de Minatitlán, localizado al sur de la entidad veracruzana, debido al reporte de un hecho de violencia en dicho municipio.

Los hechos se registraron durante el mediodía de este martes sobre el Boulevard Institutos Tecnológicos, a la altura de la iglesia de mormones, frente a la colonia Oaxaqueña, del municipio anteriormente mencionado, localizado en la zona sur del estado de Veracruz, debido a que se registró un presunto robo con violencia.

Video: Ejecutan a Balazos a Taxista Frente a Hospital del IMSS en Coatzacoalcos

De acuerdo con los primeros reportes, un hombre habría sido víctima de un ataque armado tras ser despojado de una fuerte suma de dinero. Según testigos del lugar, se escucharon al menos cuatro detonaciones de arma de fuego, lo cual causó alerta entre vecinos y comerciantes de la zona.

Noticia relacionada: Dan 210 Años de Prisión a Hombre por Secuestrar a Sacerdotes en Poza Rica, Veracruz

Se desconoce la identidad de la víctima lesionada tras presunto asalto en Minatitlán, Veracruz

Al percatarse de estos hechos, testigos dieron aviso a las autoridades por medio del número de emergencias 911, arribando minutos después elementos de corporaciones policiacas y personal de paramédicos, quienes atendieron al lesionado y se encargaron de gestionar su traslado a un centro hospitalario.

Actualmente, su estado de salud se mantiene reservado; mientras tanto, la zona fue acordonada por las autoridades luego de registrarse los hechos y en el lugar se montó un intenso operativo para tratar de dar con el paradero de los presuntos responsables.

Hasta este momento no se ha emitido mayor información, por lo que la identidad de la víctima aún se mantiene en calidad de desconocida; tampoco se ha reportado ninguna detención en relación a este hecho de violencia registrado en el municipio de Minatitlán, al sur del estado de Veracruz.

Historias recomendadas:

LAVR