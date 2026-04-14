Dan 210 Años de Prisión a Hombre por Secuestrar a Sacerdotes en Poza Rica, Veracruz

La Fiscalía General del Estado de Veracruz, informó a través de sus redes sociales oficiales este martes 14 de abril, que derivado de una investigación ministerial sólida y el desahogo de pruebas en juicio oral, se logró una condena histórica, ya que un hombre fue sentenciado a más de 200 años de prisión por el delito de secuestro agravado.

De acuerdo con las autoridades, fue a través de la Fiscalía Regional de Tuxpan, donde se logró una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial de 210 años de prisión en contra de un hombre identificado como Luis Alberto "N", como responsable del delito de secuestro agravado en perjuicio de tres víctimas de identidad legalmente resguardada.

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¿Cómo ocurrieron los hechos por los que fue sentenciado Luis Alberto "N" en Poza Rica, Veracruz?

Los hechos por los que fue sentenciado Luis Alberto "N", ocurrieron al interior de una iglesia, el pasado 18 de septiembre del año 2016 en el municipio de Poza Rica de Hidalgo, ubicado en la zona norte del estado de Veracruz.

De acuerdo a los hechos, en ese punto, el ahora sentenciado participó en la privación de la libertad de tres víctimas, dos de ellas sacerdotes de la iglesia donde fueron sustraídos. Derivado de esto, la autoridad judicial, además de imponer la pena privativa de la libertad, determinó la suspensión de sus derechos civiles y políticos a Luis Alberto "N", dentro del juicio oral J-17/2024.

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Imputan a presuntos responsables de narcomenudeo en Atoyac

A través de la Fiscalía Regional de Córdoba, se informó la legalización de la detención y la formulación de imputación en contra de Uriel "N" señalado como presunto generador de violencia, y operador clave de una célula delictiva en el municipio de Atoyac.

También fueron imputados Rodolfo "N", Cristian "N", y Eva "N", señalados por su presunta responsabilidad en el delito contra la salud en su modalidad de venta de metanfetamina.

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