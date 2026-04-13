Comerciante es Asesinado en Fraccionamiento de Acayucan, al Sur de Veracruz

Una intensa movilización por parte de distintas corporaciones policiacas se registró la tarde de este lunes 13 de marzo debido a un hecho de violencia registrado en el municipio de Acayucan, perteneciente a la zona sur del estado de la entidad veracruzana.

De acuerdo con lo informado, se reportó que una persona del sexo masculino habría perdido la vida durante la tarde de este lunes, ya que, según la información recabada, el sujeto habría sido víctima de un ataque armado en el municipio anteriormente mencionado.

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A decir de testigos, la víctima de este hecho de violencia registrado en la zona sur del estado habría sido un comerciante, vendedor de plásticos y artículos para el hogar. Los hechos se registraron en calles del fraccionamiento Casas Viva.

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Se desconoce la identidad del comerciante que fue víctima de un ataque armado en Acayucan, Veracruz

Presuntamente, sujetos armados a bordo de una motocicleta se trasladaron hasta el lugar donde se registraron los hechos de violencia y procedieron a abrir fuego contra el vendedor ambulante, para posteriormente darse a la fuga mientras la víctima terminó tirada en la banqueta de dicho fraccionamiento.

Minutos después, hasta el lugar de los hechos arribaron elementos de distintas corporaciones policiacas, quienes procedieron a realizar el acordonamiento de la zona y de esta manera preservar los indicios de este hecho violento.

Los elementos permanecieron a la espera del arribo de los elementos periciales para realizar el levantamiento del cuerpo de la víctima, mientras que se dio a conocer que elementos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) abrieron la carpeta de investigación correspondiente.

Hasta este momento, no se ha confirmado la detención de ninguna persona con relación a este asesinato y, de manera oficial, no se ha dado a conocer la identidad de la víctima que perdió la vida en estos hechos de violencia registrados en calles del fraccionamiento Casas Viva del municipio de Acayucan, perteneciente a la zona sur de la entidad veracruzana.

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