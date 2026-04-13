Patrulla de Policía se Estrella Contra Casa en Veracruz; Habitantes Quedaron Atrapados

Durante la mañana de este lunes 13 de abril, se registró un fuerte choque sobre la calle Mario Molina esquina Pino Suárez de la Colonia Centro en el municipio de Veracruz, donde milagrosamente no resultó ninguna persona lesionada, pero sí una familia atrapada en su casa, ya que la unidad policial se estrelló contra la fachada de ese inmueble.

Según el reporte de hechos, ocurrió alrededor de las 6:30 horas, y de acuerdo con la información de parte de testigos, la patrulla que era conducida por un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal cruzó la Avenida Pino Suárez sin guardar la precaución debida al no llevar la preferencia de vialidad, por lo que impactó a la conductora de una camioneta particular de color gris.

Video Fuerte Choque entre Patrulla y Camioneta en Veracruz; Unidad Terminó Sobre la Banqueta | N+

Ello hizo perdiera el control el responsable de la camioneta de la policía, y terminara subiéndose a la banqueta, estrellándose contra la fachada de una vivienda, donde afuera se encontraba una motocicleta estacionada. Las bolsas de aire al interior de las ambas unidades se desprendieron, lo que de alguna manera ayudó a que hubiera lesionados. A bordo de la camioneta iban dos trabajadores del IMSS, quienes de inmediato llamaron a su aseguradora para que se atendiera el siniestro.

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Elementos de tránsito municipal se encargaron de acordonar varias cuadras para impedir el paso de automovilistas, generando complicaciones viales durante la mañana de este lunes e el primer cuadro de la ciudad y puerto de Veracruz.

Patrulla los deja atrapados en su vivienda en Veracruz

Se informó que los habitantes de la casa afectada por el impacto de la unidad policial, se quedaron atrapados por varias horas ya que la unidad policial obstruyó en su totalidad el único acceso y salida de la vivienda, hasta que una grúa la removió y liberó la zona. Los damnificados por este accidente señalaron que esperan que se paguen los daños generados por ese fuerte choque automovilístico.

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