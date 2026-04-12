Autoridades Confirman 51 Casos de Sarampión en el estado de Veracruz en lo que va del 2026

Según los datos oficiales de la Secretaría de Salud Federal, el estado de Veracruz acumula 51 casos confirmados de sarampión este 2026, junto con 459 casos sospechosos.

De acuerdo con el informe más reciente de la Secretaría de Salud federal, tampoco se han presentado defunciones a causa de este padecimiento en la entidad veracruzana.

Los datos, con corte al 10 mes de abril de 2026, a nivel nacional, se han confirmado 15 mil 613 casos de sarampión entre 2025 y 2026. Los grupos de edad más afectados son niños de 1 a 4 años, seguidos por personas de 25 a 29 años, lo que mantiene la alerta sanitaria en sectores vulnerables.

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En cuanto a la mortalidad, se han registrado 36 defunciones a nivel nacional, aunque ninguna corresponde a Veracruz.

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¿Qué es el sarampión?

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el sarampión es una enfermedad vírica muy contagiosa que afecta sobre todo a los niños. Es de mencionar, que se transmite por gotículas procedentes de la nariz, boca y faringe de las personas infectadas.

Los síntomas iniciales, suelen aparecer entre 8 y 12 días después de la infección, los cuales son los siguientes.

Fiebre alta

Rinorrea,

Inyección conjuntival

Pequeñas manchas blancas en la cara interna de la mejilla

Explican que días después aparece un exantema que comienza en la cara y cuello, y se va extendiendo gradualmente al resto del cuerpo. Además, la OPS añade que no hay tratamiento específico para el sarampión, y la mayoría de los pacientes se recuperan en 2 o 3 semanas.

El sarampión puede causar complicaciones graves, tales como ceguera, encefalitis, diarrea intensa, infecciones del oído y neumonía, sobre todo en niños y pacientes inmunodeprimidos. Es por ello, que autoridades exhortan a la vacunación.

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