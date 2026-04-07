Sarampión en México Está Más Controlado, pero Sigue Llamado a Vacunarse

Este martes, 7 de abril de 2026, la Secretaría de Salud (SSa) del Gobierno de México informó que el brote de sarampión está más controlado, sin embargo, se sigue llamando a vacunarse.

Durante la conferencia mañanera, Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica de la Secretaría de Salud, explicó que el momento de mayor transmisión el virus fue en torno al 20 de febrero, con alrededor de 200 casos nuevos al día, pero a la fecha se han reducido más de 60 por ciento los casos.

“En los últimos días estamos detectando menos de 70 casos al día, es decir, una reducción de más de 60 por ciento”, añadió el funcionario.

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Sarampión, a la baja en México

Eduardo Clark aseguró que el sarampión sigue bajando en el país, “llevando seis semanas de mejora continua, pero tenemos que seguir cerrando las brechas de vacunación”. Destacó que todas las entidades federativas han llegado a sus metas, pero que se debe seguir reforzando la vacunación.

“Debemos seguir reforzando, si bien estamos mucho mejor que hace seis o siete semanas, todavía debemos seguir protegiendo a las personas y la mejor forma es vacunando”, dijo.

Invitó a padres de familia a llevar a vacunar a niños entre 3 meses y 12 años, en caso de no tener ninguna dosis, así como acudirá la segunda dosis, en caso de que ya tengan la primera y hayan pasado 6 meses, para estar protegidos.

“De 13 a 49 años, el llamado es similar: si no se han puesto la vacuna vayan a vacunarse, si tiene una dosis y pasaron seis meses, vayan por la segunda. Si ya tienen las dos dosis, están protegidos, y ante la duda, vacúnense, no pasa nada por vacunarse si no nos acordamos”.

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