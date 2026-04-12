Detienen a Hombre por Presuntamente Hacerse Pasar por Elemento de la INTERPOL en Veracruz

Por el delito de usurpación de funciones públicas y contra las instituciones de seguridad pública, elementos de la Policía Ministerial adscritos a Cosoleacaque detuvieron a Adolfo “N”, al simular ser activo de la INTERPOL.

Los hechos que se le imputan ocurrieron sobre la carretera antigua Cosoleacaque-Minatitlán el pasado 9 de Abril, cuando el detenido llegó a un sitio en el que se encontraba el cuerpo de una persona sin vida y tras el acordonamiento, se negó a salir del mismo, argumentando ser elemento de la INTERPOL.

Adolfo “N”, mostró una placa metálica que lo identificaba como jefe de grupo de dicha organización internacional de policía criminal. Sin embargo, al no lograr acreditarse oficialmente mostrando solo placas metálicas e insignias, Adolfo “N” fue sujeto a una revisión policial.

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En dicha revisión, las autoridades le aseguraron varias placas metálicas con las que presuntamente se ostentaba cargos en policía a nivel Federal, además de un arma réplica y unas esposas. Ante estos hechos, y al configurarse el delito de usurpación de funciones, Adolfo “N” fue trasladado bajo custodia a las instalaciones de la Policía Ministerial.

La situación jurídica del supuesto jefe de grupo de la INTERPOL, se determinará al apegarse al plazo constitucional de 72 horas.

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Detienen a policias municipales en Coscomatepec, Veracruz

El pasado viernes 10 de abril, la Fiscalía General del Estado (FGE), llevó a cabo un cateo autorizado donde 6 policías resultaron detenidos, así como indicios asegurados, en el municipio de Coscomatepec de Bravo, Veracruz.

Se deetuvo en flagrancia a 6 personas identificados como, Anselmo "N" Jesús "N", Diego "N", Lauro Arturo "N", Dana Natalia "N" y Bonifacio "N”, como presuntos responsables de los delitos de incumplimiento de un deber legal y contra la salud.

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