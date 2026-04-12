Hombre Es Asesinado a Disparos en Local de Pollos en Acayucan, Veracruz

Se registró un ataque armado la tarde del sábado 11 de abril, en el Barrio Cruz Verde que dejó sin vida de un joven de 23 años. Los hechos ocurrieron en un local comercial ubicado en el cruce de las calles Manuel de la Peña y Guillermo Prieto, en el municipio de Acayucan, al sur de Veracruz

La víctima se encontraban en un local de venta de pollos asados, cuando fue atacado por sujetos desconocidos. Se confirmó que el joven recibió al menos tres impactos de bala que le causaron la muerte en el lugar.

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Al lugar del ataque armado, acudieron elementos de emergencia y seguridad, mismos que arribaron a la zona para acordonar el área, también, arribaron personal de la Policía ministerial quienes tras recabar evidencias iniciaron la carpeta de investigación correspondiente.

De acuerdo con los datos, en lo que va del año suman 16 homicidios dolosos en la zona de Acayucan, al sur del estado de Veracruz.

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Hombre de oficio albañil fue asesinado a balazos en un ataque Armado en Veracruz

Durante la noche del pasado jueves 9 de abril, se reportó el asesinato de un hombre en un ataque armado, en el municipio de Cosoleacaque, al sur del estado de Veracruz. El sujeto perdió la vida tras recibir varios impactos de bala.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Correos de la colonia de la colonia Martín Lancero, donde los primeros reportes señalaron que la víctima fue identificada con el nombre Israel de 37 años de edad, de ocupación albañil quien recibió más de cuatro disparos. Los responsables del ataque huyeron del lugar de los hechos.

Derivado del ataque armado, se desató un operativo de búsqueda implementado por los cuerpos policíacos en la zona del ataque, así como en lugares aledaños; sin embargo, hasta el momento no se ha brindado información acerca de personas detenidas vinculadas a estos hechos en Cosoleacaque.

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